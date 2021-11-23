الأقصر تتأهب لطريق الكباش.. لمسات نهائية لتطوير تكلفته 130 مليون جنيه

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن افتتاح طريق المواكب الملكية بالأقصر المعروف إعلاميا باسم طريق الكباش الذي سيتمّ افتتاحه في احتفالية كبرى، مساء الخميس، وتتأهب مدينة الأقصر لهذا الافتتاح بعملية تطوير شاملة بلغت تكلفتها نحو 130 مليون جنيه، ويتمّ حاليًا وضع لمساتها النهائية.

أعمال تطوير شاملة للطرق والإنارة والمباني

وكشف العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، عما تمّ من أعمال تطوير شاملة للطرق والإنارة والمباني، شملت أعمال التطوير ثلاث ميادين هي ميدان المطار والكتاب والشيخ موسى حيث تم تدعيم الأرصفة والانترلوك كما تم تطوير المنطقة بمعبدي الأقصر والكرنك وتدعيم ارصفتها وزراعة الجزر الوسطى بالكامل كما تم أعادة تأهيل ساحة معبد الكرنك الخارجية بالكامل وتدعيمها بالبازلت الأسود ووضع برجولات أمام البوابات.

وفيما يتعلق بطريق المطار، قال رئيس مجلس مدينة الأقصر لـ«الوطن»، إنَّه تمّ إنارة الطريق بطول 7 كيلومترات، وتشجير الطريق وزراعة الجزيرة الوسطى منه وتأهيل بوابة المطار وإنارتها وتطويرها لتكون بهوية الأقصر البصرية، وإعداد هيكل ديكوري للأعمدة بطول متر ونصف تحميها وتدعمها.

جداريتان وطلاء 20 منزلًا وأعمدة ديكورية

وأشار إلى أنَّه تمّ إعداد جداريتين تحملان الهوية البصرية للأقصر بطريق المطار حتى تكون في استقال الزوار فور وصولهم، كما تمّ تطوير حديقة الكومنولث وتشجيرها بنباتات مستوحاة من التاريخ المصري القديم، وهو الأمر الذي تمّ تعميمه على كافة النباتات التي تمّ زراعتها.

وفيما يتعلق بالمباني تمّ طلاء 20 مبنى بالكامل على طول طريق الكباش وإزالة العشش على الأسطح والتعديات والتلوث البصري وتطهير المشهد بالكامل منها كما تم تطوير كامل الكورنيش والمنطقة المحيطة به، مشيرًا إلى أنَّه في إطار الخطة التي بدأت منذ نحو عام، طورت الهيئة الهندسية السوق السياحي بالكامل وتطوير «سوق سافوي» واللذان سيشهدان جزء من العرض الراقص ضمن الاحتفالية التي ستقام لافتتاح طريق الكباش.