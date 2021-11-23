خطة التأمين الطبي لافتتاح طريق الكباش.. طوارئ بمستشفيات الأقصر وعيادات للوفود

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ووفد من الهيئة، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ضمن زيارته لمحافظة الأقصر؛ للاطمئنان على استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين في هذا الحدث التاريخي الذي تشهده مصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري، وتضمن الوفد الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

تفقد مستشفيات الإخلاء والطوارئ

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان، إلى أنه من المقرر اليوم تفقد مستشفيات الإخلاء والطوارئ المخصصة للتأمين الطبي للحدث واستقبال أي حالات مرضية، ومنها مستشفى الأطفال التخصصي «العديسات سابقًا» المخصصة لاستقبال المشتبه أو المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا، والتي خصصتها هيئة الرعاية الصحية بالكامل كمستشفى عزل لاستقبال وعزل وعلاج مصابي الفيروس، وكذلك زيارة مستشفى إيزيس التخصصي مستشفى الإخلاء الطبي الطارئ لاستقبال أي حالات مرضية، ومستشفى الكرنك الدولي المستشفى المخصصة لتقديم الرعاية الطبية لكبار الشخصيات المشاركة بفعاليات الحدث حال تعرضهم لأي طارئ صحي إضافة إلى تفقد نقاط الفرز والمسح المبدئي المخصصة للقيام بإجراء اختبارات الكشف المبدئي لفيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها حرصًا على صحة وسلامة المشاركين في هذا الحدث.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الأقصر

وأكدت الهيئة، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر وجاهزيتها؛ لاستقبال أي حالات مرضية ضمن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بالمحافظة، مشيرة إلى دعم تلك المستشفيات بفرق طبية إضافية في التخصصات الحرجة، ولافتة إلى توافر مخزون كاف واستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وأكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تجهيز فرق الانتشار السريع بهدف التدخل وتقديم الدعم السريع في حالة حدوث أي طارئ.

خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح

وأضافت الهيئة، أن خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر، تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، ومنها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجميع المشاركين بالحدث من عدوى فيروس كورونا، وكذلك التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لتحديد طرق الإبلاغ عن وقوع أي حالات مرضية أو التعامل مع أي طارئة حال حدوث أي حادث فردي أو جماعي، لافتة إلى أنه تم التدريب المشترك على هذه الخطة مع هيئة الإسعاف المصرية، وعمل محاكاة للإخلاء الطبي في حال أعداد الإصابات القليلة أو الكبيرة على المستشفيات المحددة للإخلاء، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة المركزية للرعاية العاجلة للتعامل مع الحالات واستقبالها وعلاجها على أعلى مستوى وتقديم الرعاية الطبي اللازمة لها بشكل تنسيقي متكامل واحترافي.

توفير نقاط وعيادات تأمين طبية متواجدة بأماكن الوفود

وأشارت إلى مشاركة الفرق الطبية من هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي بالفنادق، المقرر استضافة وإقامة الوفود المشاركة بالحدث بها، من خلال توفير نقاط وعيادات تأمين طبية متواجدة بأماكن إقامة الوفود، وكذلك نقاط تأمين طبية محددة على طول طريق الكباش لتقديم الإسعافات الأولية واللازمة لأي حالة مرضية، إضافة إلى التعامل مع أي طارئ صحي أو المساعدة في إخلاء أي حالة مرضية للمستشفيات المحددة للإخلاء الطبي.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، دور فريق السياحة العلاجية وإدارة الخدمات الفندقية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة في استقبال الوفود رفيعة المستوى المشاركة بالحدث، وتمركزها في مطار الأقصر الدولي لاستقبال الوفود والترويج لمبادرة هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية (نرعاك في مصر)، إضافة إلى تقديم مساعدة للحالات الطبية الطارئة في المطار، والتي ستشارك أيضًا بالتنسيق مع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان بالحجر الصحي للمطار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والفرز، والتأكد من التطعيم للوافدين، وإجراء المسحات للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، تماشيًا مع جهود الدولة المصرية في التصدي لانتشار فيروس كورونا.

إعداد سيناريوهات متوقعة لأي حادث أو طارئة

ولفتت الهيئة إلى أن خطتها للتأمين الطبي لهذا الحدث التاريخي، تضمنت إعداد السيناريوهات المتوقعة لأي حادث أو طارئة أثناء فعاليات الحدث؛ لسرعة التعامل مع أي أزمة طارئة سواء بالتعامل مع الحوادث الفردية والجماعية بموقع الحدث أو خارجه، وسواء كانت إصابات فردية أو جماعية، لافتة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية على مدار الساعة وتنسيقها مع غرف عمليات إدارة الأزمات والطوارئ للجهات الأخرى كمديرية الأمن أو المحافظة لإدارة أي أزمة والتعامل الفوري مع أحداث طارئة حال حدوثها، وكذلك التنسيق مع المستشفيات المحددة للإخلاء الطبي لتحويل الحالات إليها وتلقيهم الخدمات والرعاية لصحية اللازمة لعلاجهم على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

استقدام الوافدين للسياحة العلاجية

بدوره، قال الدكتور أحمد السبكي، إنه سيتم استثمار هذا الحدث التاريخي في الترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية التي أطلقتها الهيئة (نرعاك في مصر)، والاستغلال الأمثل لإمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية باستقدام الوافدين للسياحة العلاجية للعلاج بمستشفياتها، من خلال تطبيق أحدث برامج السياحة العلاجية بمنشآت صحية تم تجهيزها على أعلى مستوى بمعايير عالمية، وذلك بما يحقق استراتيجية الهيئة الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأكد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك قدرة هائلة للتأمين الطبي لمثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى، لما أثبتته من كفاءة فعلية على أرض الواقع بقدرتها على بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، وأثر ذلك على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، الذي حاز على الإشادات العربية والدولية.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، قدرة الهيئة على إدارة الأزمات والأحداث المفاجئة لاعتمادها على الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأزمات والطوارئ، وكذلك ضمها العديد من الخبرات والكفاءات في إدارة مثل هذه الأحداث والفاعليات والتأمين الطبي لها، لافتًا إلى التجربة الناجحة للهيئة العامة للرعاية الصحية في التأمين الطبي لاحتفالات يوم المدن العالمي، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة الأقصر يوم 31 أكتوبر الماضي.