انخفاض في سعر طن الأسمنت اليوم.. وتوقعات بالمزيد من التراجعات

انخفض سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 بعد التذبذب التي شهده الأسبوع الماضي، حيث أعلنت عدد من الشركات المصنعة انخفاض أسعارها، ويعتبر الأسمنت أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وتشييد المباني السكنية والمجمعات المعمارية وصب الخرسانة، كما يدخل في العديد من الصناعات الأخرى، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يتابعون أسعاره.

انخفاض سعر طن الأسمنت اليوم في الشركات

وسجل سعر طن الأسمنت اليوم للأسمنت المسلح 1110 جنيهات للطن كأقل سعر له بدلا من 1120 جنيها الأسبوع الماضي، وهو الأعلى سعرا بين جميع الشركات.

كما انخفضت أسعار أسمنت «النصر» ليتراوح بين 1060 جنيها و1070 جنيها للطن الواحد مقابل 1.070 و1.080 جنيها للطن، ويباع أسمنت «الممتاز» بأسعار تتراوح بين 1,080 و1,070 جنيها للطن، وانخفض أسمنت «حلوان» عند 1,070 جنيها للطن بدلا من 1,090.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم لشركة «العامرية» العادة استقرارا ليباع بسعر 1,050 جنيها للطن، وأسمنت «وادي النيل» انخفض حيث حقق سعر طن الأسمنت اليوم 1,040 و1,050 جنيها للطن بدلا من 1,060.

مواد البناء: توقعات بانخفاض أسعار الأسمنت

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأسمنت وغيرها من مواد البناء شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا ملحوظًا للمستهلك، ولم تعلن الشركات تلك الأسعار، لافتا إلى أن الفترة الحالية ستشهد العديد من الانخفاضات الأخرى.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التجار والشركات تخفض من أسعار المنتجات حتى تستطيع تحصيل أموالها بدلا من الاحتفاظ بالمواد داخل مخازنهم، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد أسعار مواد البناء انخفاضات ملحوظة في الأسعار، من أجل محاربة حالة التضخم العالمية، والتي أثرت بشكل واضح على السوق المصري.