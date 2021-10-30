هل يؤثر رفع سعر غاز المصانع في مواد البناء؟.. «الغرف التجارية» تجيب

قال محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه وفق النظرة العامة على السوق العالمي وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وكذلك ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، فإن زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 28% ليست مرتفعة بشكل كبير.

وأضاف «المصري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة في عام 2019 وعام 2020 خفضت أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بعد تفشي فيروس كورونا، حتى لا تتوقف المصانع عن ممارسة أعمالها ولمساندتهم خلال فترة الأزمة.

ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا سيؤثر على أسعار مواد البناء

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام - خاصة الحديد - التي تدخل في صناعة مواد البناء عالميًا، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار مواد البناء في الوقت الحالي، حيث يوجد أزمة واضحة في العالم كله خاصة مع زيادة معدلات التضخم.

وأوضح أنه لا يمكن تحديد قيمة ارتفاع مواد البناء قبل تفعيل القرار بعد غد الإثنين الأول من نوفمبر، حيث سينتظر التجار معرفة الأسعار التي ستضعها المصانع المنتجة لمواد البناء.

الدولة تعمل على احتواء الصناعات المصرية

وأردف: «الدولة بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية تعمل على احتواء الصناعات المصرية حتى في أوقات الزيادة لتكون أقل من الطبيعي، وأقل من السعر العالمي».

وكانت أصدرت، أمس، الجريدة الرسمية قرارها برفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، حيث ارتفع السعر بنسبة 28% ليصبح سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المقدم للمصانع بـ 5.75 دولار، بدلا من 4.50 دولار سابقًا.

وأعلن مجلس الوزراء أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نظرا لارتفاع السعر عالميا وهو ما يتسبب في تأثير واضح على الأسعار المحلية، حيث ارتفعت الأسعار العالمية إلى 6 دولار للمليون وحدة حرارية، ولكن الدولة لم ترفع السعر للسعر العالمي ولكن بسعر أقل لمساندة الصناعات الوطنية.