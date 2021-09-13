توقعات «شعبة مواد البناء» لـ«أسعار الحديد» خلال 15 يوما

استقر سعر «حديد التسليح» دون زيادة لمدة 100 يوم على التوالي في مختلف المحافظات، فيما واصلت أسعار الأسمنت في الأسواق ارتفاعاتها.

تجار ووكلاء حديد التسليح يتوقعون استقراره حتى آخر سبتمبر

وتوقع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار استقرار أسعار حديد التسليح حتى نهاية الشهر الجاري، رغم تراجع الخامات بنحو 100 دولار عالميا، منوها إلى أن السعر العادل لحديد التسليح بعد هذه التراجعات في السوق المحلية 12 ألف جنيه.

الأسباب الحقيقية وراء عدم تخفيض أسعار حديد التسليح

وأرجع «الزيني» عدم تخفيض شركات الحديد للأسعار إلى تعظيم الأرباح، وتعزيز مركزها المالي، كما يحدث في الأسمنت الذي يواصل الارتفاع.

وأشار إلى أن أسعار طن حديد التسليح، جاءت كالتالي:

سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

بشاي بـ14500 جنيه.

المصريين 14500 جنيه.

شركة العتال بـ14450 جنيها.

وعطية بسعر 14300 جنيه.

سرحان بسعر 14300 جنيه.

مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

شركة المراكبي 14300 جنيه.

تراجع أسعار خامات الحديد عالميًا

بينما تراجعت اليوم أسعار خامات حديد التسليح عالميا بنحو 100 دولار، ليسجل خام الحديد بـ129.5 دولار، فيما سجل فحم الكوك 300 دولار، وخردة الصاج بـ443 دولارا، أما «البليت» فقد سجل نحو 625 دولارًا، وحديد التسليح 685 دولارًا، ولفائف الأسلاك 850 دولارًا، والمسطحات 920 دولارًا.

الأسمنت يواصل الارتفاع

في سياق متصل، لفت أحمد الزيني، إلى أن سلعة الأسمنت تواصل ارتفاعها في الأسواق أسبوعا، بقيم تتراوح بين 2 و3%.

وأوضح أن سعر طن أسمنت الممتاز بسعر 860 جنيهًا، والصخرة بسعر 890 جنيهًا، والصعيد يباع بسعر 750 جنيهًا، وحلوان بـ890 جنيهًا، والسويدي بـ900 جنيه.