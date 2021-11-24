تردد قناة ssc 5 المجانية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

قطاع كبير من الجمهور يحرص على متابعة القنوات الرياضية الناقلة لمباريات وتصفيات كأس العالم ومن بينها تردد قناة ssc 5 والتي كثرت عمليات البحث عنها من قِبل عشاق الساحرة المستديرة عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، إذ حصلت قناة ssc السعودية الرياضية على حقوق بث المباريات، فضلًا عن قناة أبو ظبي الرياضية 1، وقناة البحرين الرياضية 1.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد تردد قناة 5 ssc الرياضية السعودية على النحو التالي:

تردد قناة 5 ssc

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ: 4/3

تردد قنوات ssc الرياضية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

القمر: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

قنوات ssc

وفي سياق متصل كانت قد انطلقت مجموعة قنوات SSC في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، حيث من المنتظر أن تعرض المجموعة بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تتلخص في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي.

كما حصلت شركة الرياضة السعودية على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وعليه سيكون لها الحق في بث دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية وكأس أمم آسيا للمنتخبات، فضلا عن عدد آخر من البطولات الدولية والقارية.

وتتكون مجموعة قنوات SSC من 11 قناة فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائيا وشاهد رقميا وهي على النحو التالي: SSC1 SD، SSC1 HD، SSC2 HD، ، SSC3 HD، SSC 4 HD، SSC 5 SD، SSC 5 HD، SSC 6 HD، SSC 6 SD، SSC 7 SD، وSSC 7 HD.