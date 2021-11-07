جامعة سوهاج تكرم 18 مزارعا لحصولهم على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة

كرم مركز حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، 18 مزارع لوف ببعض القري بمركز طهطا بالمحافظة، وذلك لحصولهم على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (الخيار الثاني).

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «الخيار الثاني»، هى الشهادة الأولى في مصر والعالم العربى التي يحصل عليها المزارعون، وتهتم بالإدارة المتكاملة للمزرعة سواء من الناحية الإقتصادية أوالبيئية، وكذلك الممارسات التي تحافظ على صحة وسلامة ورفاهية العاملين، كما تسمح بالتصدير إلى جميع الأسواق العالمية، مشيراً إلى انفراد مزارعي سوهاج بالحصول على تلك الشهادة داخل القطر المصري.

تحقيق طفرة في إنتاج «اللوف»

وأشار الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، إلى أن الحاضنة قامت بالتعاون مع فريق عمل إنرووت للتنمية، بتقديم الدعم الفنى وتوجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية لتحقيق طفرة فى إنتاج محصول «اللوف»، ورفع مستوى الجودة ودعم الوحدات التصنيعية للوصول إلى أسواق أكثر ربحية، لافتاً إلى أن برنامج مسار فى جنوب صعيد مصر ساهم فى خلق صناعة جديدة كثيفة العمالة لسيدات المحافظة، وهو ما سيعزز من مشاركة المرأة السوهاجية فى سوق العمل ويحقق لها دخل إقتصادي لائق.

وقال الدكتور محمد عبدالله مدير وحدة تنمية وتطوير الأعمال بالجامعة، أن مشروع تعزيز الدخل الريفي هو تطوير سلاسل القيمة للوف، والذى تنفذه إنرووت للتنمية بالتعاون مع حاضنة أعمال مسار بالجامعة، وبتمويل من السفارة السويسرية بمحافظة القاهرة، مضيفاً أن المشروع إستهدف تطوير التكتل الإنتاجي للوف، حيث تم استحداث طرق حديثة لزراعة نبات اللوف على تكاعيب خشبية، وذلك لرفع الإنتاجية وفتح قنوات لتصدير محصول اللوف بعد تصنيعه بالوحدات التي طورها المشروع، مما يسهم في توفير حياة كريمة لمزارعى اللوف بالمحافظة الذي يساهم بدوره بشكل فعال في دعم توجه الدولة نحو تنمية الصعيد.

توظيف 25 سيدة في تصنيع وتعبئة «اللوف»

وأعربت ليلي قناوي مسئول برامج التنمية الاقتصادية بالسفارة السويسرية بالقاهرة، عن سعادتها بما حققه المشروع للمستفيدين من مركز طهطا سواء على مستوي الزراعة أو على مستوي التصنيع، حيث ساعد المشروع على تطوير وحدتين لتصنيع اللوف، وقد نجحت الوحدة الأولى فى توظيف 25 سيدة لتصنيع وتعبئة وتغليف اللوف، وضاعفت من عدد الماكينات المستخدمة، بينما ضاعفت الوحدة الثانية عدد العمال وعدد الماكينات.

وأوضح الدكتور هانى السلاموني رئيس قطاع البرامج والمشروعات وعضو مجلس إدارة إنروت للتنمية، مدي إهتمام الجامعة المستمر بدعم الإقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لخلق وظائف لائقة للشباب ودعم المشروعات الناشئة وتنمية الإقتصاد المحلى للمحافظة، وذلك من خلال التعاون البناء مع إنرووت للتنمية والجهات المانحة الدولية.