بوابة دخول حفل طريق الكباش بتصميمات فرعونية (صور)

تصميمات رائعة تتماشى مع العصر الفرعوني والمعبد الأثري على بوابة الدخول بمعبد الأقصر على طريق الكورنيش، وهي البوابة الرئيسية لدخول حفل طريق الكباش والمقرر له مساء غدًا الخميس الموافق 25 من نوفمبر الجاري، وذلك ضمن أعمال تطوير متعددة شهدتها المحافظة السياحية مؤخرًا استعدادًا لافتتاح طريق الكباش العالمي بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة على المستوى المحلي والدولي، وسط إجراءات تأمينية مشددة وغلق بعض الشوارع وإجراء تحويلات وتعديلات مرورية لتأمين خطوط السير.

أعمال تطوير بالأقصر

شهدت المحافظة إجراء أعمال تطوير متنوعة خلال الفترة الأخيرة في الميادين والشوارع أبرزها تطوير «ميدان المحطة وميدان برج الساعة وميدان مرحبا وميدان نوفوتيل وميدان شيراتون»، حيث تتوسط ميادين وشوارع الأقصر في منظر جمالي رائع عقب إجراء أعمال التطوير وتغيير بعض الأرضيات بنوعيات أخرى من الأحجار والبازلت الأسود وغيرها من المواد الحجرية.

بوابة معبد الأقصر

معبد الأقصر يتوسط مدينة المحافظة ويشهد إقامة فعاليات الحفل الكبير مع جزء من طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى الذي يشهد إقامة الحفل العالمي غدًا الخميس في السابعة والنصف مساءًا، حيث تضم إضافة تصميمات مختلفة تزين بوابة الدخول للمعبد لكونها البوابة الرئيسية لافتتاح طريق الكباش.