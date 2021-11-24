تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم بقيمة 6 جنيهات

سجلت أسعار أعيرة الذهب تراجعا جديدا في الأسواق، في بدايه تعاملات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر بالبورصات العالمية، وذلك بقيمة 6 جنيهات ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 899 جنيها مقابل 905 جنيهات أمس الثلاثاء، ويباع جرام الذهب عيار 21 بسعر787 جنيها، أما جرام الذهب عيار 18 يتم بيعه بسعر 675 جنيها، والجنيه الذهب بسعر6 آلاف و280 جنيها.

انخفاض أسعار الذهب

وجدير بالذكر أن ذلك يأتي مدعوما بتراجع سعر الأوقية التي فقدت 3.6% من قيمتها منذ بداية الأسبوع أي ما يعادل 66 دولار، وأرجع متعاملون في سوق الصاغة أسباب التراجع إلى قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وثقة الرئيس الأمريكي بمحافظ البنك الفيدارالي لولادة ثانية وتعد هذه التراجعات هي الأقوى منذ 7 أشهر.

وفي السوق المحلي انتشرت وبنسبة كبيرة تخزين الشبكة للاستفادة من التراجع الكبير في أسعار الذهب تحسبا للارتفاع، وذلك وفق أشرف فاروق سعد تاجر ذهب بالجيزة، لافتا إلى أن محلات الصاغة شهدت انتعاشة خلال اليومين الماضين بسبب زيادة المبيعات وعمليات الشراء بسبب تراجع الأسعار.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن عددا كبيرا من المقبلين على الزواج بدأوا تخزين الشبكة؛ للاستفادة من التراجع الكبير في السعر وخاصة على عيار 18 بالمقارنة بعيار 21.

جدير بالذكر أن هذا التراجع جاء بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب أمس الثلاثاء بقيمة تتراوح بين 20 و22 جنيها في الجرام الواحد، والتراجع أيضا الاثنين الماضي لتصبح حصيلة التراجعات خلال الأسبوع الجاري 38 جنيها، علمًا بأنها المرة الأولى أن يحدث هذا التراجع الكبير منذ بداية العام.

أسعار الذهب اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين897 إلى 899 جنيها، واختلف سعر جرام الذهب عيار 21، بين 785 إلى 787 جنيها، كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 673 إلى 675 جنيها.