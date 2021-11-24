تحرك صباحي لـ أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجعها لأكثر من 30جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث وصلت قيمة الانخفاضات إلى مايقب من الـ30 جنيها خلال يومين فقط، وهو ما أثار دهشة العديد لهبوط الأسعار بهذا الشكل الكبير وشجع الكثيرين على الذهاب لشراء الذهب في ذلك الوقت، حيث انخفض سعر الذهب في اليوم الأول بقيمة 18 جنيها وفي اليوم الثاني بقيمة 8 جنيهات، حيث اعتبرها العديد أفضل فرصة للشراء في ذلك الوقت خاصة في ظل تلك التراجعات.

ارتفاع أسعار الذهب 2 جنيه

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة جنيهان خلال بدء التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 785 جنيها للجرام بدلا من 783 جنيها للجرام الواحد خلال نهاية تعاملات أمس، كما انخفض سعر عيار 24 ليسجل 897 جنيها للجرام مقابل 895 جنيها خلال نهاية التعاملات أمس، أما عيار 18 فقد سجل 673 جنيها للجرام بدلا من 671 جنيها.

تحركات طفيفة في سعر الذهب للكيلو

وتتراوح أسعار الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم بين 6.280 جنيه في بعض الأماكن، بينما سجل في أماكن أخرى نحو 6.296 جنيه، وتراوحت أسعار الذهب للكيلو بين 897,143 ألف جنيه كحد أدنى، بينما وصل الحد الأقصى إلى نحو 899,429 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار أونصة الذهب بين 27,901 ألف جنيه كحد أدنى، بينما سجل الحد الأقصى نحو 27,972 ألف جنيه.

وشجع سعر الذهب المنخفض خلال الفترة الماضية العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار بالعديد من المجالات من شراء الذهب بسعره المنخفض والاحتفاظ به لبيع بسعر مرتفع وكسب الأموال، حيث يعد الذهب من أكثر الاستثمارات أمانا في الوقت الحالي، خاصة مع تذبذبات الدولار ما جعل الكثيرون يفضلون الذهب عنه.