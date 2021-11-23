أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتتراجع 3 جنيهات اليوم

انخفض سعر الذهب، اليوم، بقيمة 3 جنيهات خلال منتصف التعاملات بعد أن انخفض جنيها خلال بداية التعاملات لتبلغ قيمة انخفاضات اليوم 4 جنيهات حتى الآن، وانخفضت أسعار الذهب أمس بشكل ملحوظا خلال نهاية تعاملات في محلات الصاغة، حيث انخفضت الأسعار أمس بقيمة 18 جنيها ما جعلها أفضل فرصة للشراء في ذلك الوقت خاصة في ظل تلك التراجعات.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 787 جنيها للجرام بدلا من 790 جنيها للجرام الواحد خلال بداية التعاملات اليوم، كما انخفض سعر عيار 24 بقيمة 4 جنيهات ليسجل 899 جنيهات للجرام مقابل 903 جنيهات خلال نهاية التعاملات أمس، أما عيار 18 فقد سجل 675 جنيها للجرام بدلا من 677 جنيها.

ويتراوح أسعار الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم بين 6,296 جنيه في بعض الأماكن، بينما سجل في أماكن أخرى نحو 6,312 جنيه، وتراوحت أسعار كيلو الذهب تراوحت بين 899,429 ألف جنيه كحد أدنى، بينما وصل الحد الأقصى إلى نحو 901,714 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار أونصة الذهب بين 27,972 ألف جنيه كحد أدنى، بينما سجل الحد الأقصى نحو 28,150 ألف جنيه.