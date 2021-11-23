الذهب يواصل التراجع في التعاملات المسائية.. عيار 21 يخسر 7جنيهات

تراجعت أسعار الذهب، في التعاملات المسائية للمرة الثالثة، اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 أسعارًا تراوحت بين 783 جنيهًا كحد أدنى، بينما سجل الحد الأقصى للأسعار في بعض محلات الصاغة نحو 785 جنيها للجرام الواحد.

7 جنيهات قيمة تراجع سعر الجرام الواحد

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت 3 مرات، على مدار اليوم الثلاثاء، لتصل قيمة التراجع نحو 7 جنيهات للجرام الواحد.

وأضاف «واصف» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذهب في بداية التعاملات الصباحية، فقد جنيها لكل جرام، ثم واصلت الأسعار التراجع في منتصف اليوم، لتفقد 3 جنيهات أخرى في الجرام الواحد، ومع ختام التعاملات المسائية تراجعت الأسعار أيضًا بمقدر 3 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح «واصف» أن سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر قبولا عند المصريين، سجل مساء اليوم، نحو 783 جنيها كحد أدنى للأسعار، مقارنة بـ790 جنيها في بداية التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل في التعاملات المسائية، أسعار تراوحت بين 895 جنيهًا كحد أدنى، بينما سجل الحد الأقصى لسعر الجرام في بعض محلات الصاغة نحو 897 جنيها، في الوقت الذي تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 671 جنيهًا كحد أدنى، بينما وصل الحد الأقصى نحو 673 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

وتابع أن سعر الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من الذهب العيار 21، تتراوح أسعاره بين 6.264 ألف جنيه للحد الأدنى، بينما وصل الحد الأقصى لسعر الجنيه الذهب نحو 6.280 ألف جنيه، في الوقت الذي سجل سعر كيلو الذهب نحو 894.857 ألف جنيه كحد أدنى، ليصل الحد الأقصى إلى نحو 897.143 ألف جنيه في بعض المحلات والأماكن الأخرى.