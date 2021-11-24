بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المُقرر، أن يتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، تطبيق إجراءات منع دخول الموظفين والطلاب غير الملقحين بكورونا للجامعات والمنشآت الحكومية، وتوجيه منع دخول المواطنين اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.

كما يتابع «مدبولي»، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، المستجدات الخاصة بلقاح كورونا المصري، وتوفير كميات إضافية من اللقاحات، وسير عملية تلقيح المواطنين حالياً.

ويتطرق رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع أيضاً، إلى استضافة مصر لقمة «الكوميسا»، وكذلك افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، والاستعدادات المتعلقة باحتفالية «طريق الكباش».