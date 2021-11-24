الطب البيطري بالغربية يدشن قافلة للكشف 246 حيوان بقرى حياة كريمة

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم بالتنسيق مع مسؤولي جامعة طنطا الاستمرار في تنفيذ أعمال القوافل البيطرية المجانية بالقري الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة الثمانية خاصة بمركز ومدينة زفتى.

الطب البيطري بالغربية: تنفيذ أعمال القوافل البيطرية المجانية

وجاء ذلك في إطار المشاركة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي تعد القافلة رقم 28 من إجمالي 54 قافلة التي سيتم تنفيذها بقري مركز ومدينه زفتي.

في المقابل أكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، أن هناك توجيهات عاجلة من جهه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ورئيس هيئة الخدمات البيطرية بالتنسيق مع جامعة طنطا بالتدشين القافلة بنطاق بقرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينه زفتي ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة.

الطب البيطري بالغربية يدشن قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة بقري زفتي

وأضاف أنور، أن تلك القافلة شارك خلالها العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز زفتي، وخلال القافلة تم تقديم العلاج والكشف بالمجان والفحص التناسلي وعددها 246 حيوان من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزه السونار إلى جانب التوعية والإرشاد للمربين.

رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية

وأشار إلى رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية وأعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحمي القلاعية للحيوانات وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه.

تحصين الحيوانات ضد مرض الحمي القلاعية

وتابع أنور، أنه تم فحص بعض الطيور وإعطاء علاج لعدد 4320 طائر وجاري استكمال أعمال القوافل البيطرية بمركز زفتي لاستكمال 54 قافله على مستوى المركز تلبية لرغبات كافة المربين.