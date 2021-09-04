أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم السبت الانتهاء من تحصين 224 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية على مستوى الإدارات والوحدات البيطرية بقري ومراكز المحافظة.

الطب البيطري بالغربية: تحصين 224 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

وقال الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة هو 266554 رأس ماشية، واتخذت كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة البيطرية وفق معايير الجودة الشاملة خلال الفترة المقبلة.

توافر الأمصال والتحصينات واللقاحات من مركز الخدمات البيطرية

كما أشار «أنور» إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وكشف مدير الطب البيطري أنه يباشر تقييم الأداء من خلال مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم المحافظة لسبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية على مستوى المزارع والوحدات البيطرية.

الحملات الوقائية البيطرية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها

وأوضح مدير الطب البيطري أن تلك الحملات الوقائية البيطرية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.