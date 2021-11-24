جرائم النهب تحاصر المتاجر في أمريكا ونسبة حوادث السرقة تصل إلى 88%

حالة من التخريب والنهب والسرقة، تشهدها المتاجر الراقية في المدن الأمريكية الكبرى، عقب إقدام حشود من اللصوص على سرقة سلع باهظة الثمن في غارات ليلية منظمة.

حوادث سرقة في عدد من المدن الأمريكية

وكشفت شبكة «سي إن إن»، إنّ شرطة لوس أنجلوس، أنّ نحو 18 شخصاً اقتحموا متجراً متعدد الأقسام في «نوردستروم»، ليلة الإثنين، وسرقوا بضائع بآلاف الدولارات، وجاءت السرقات التي تعرضت لها عدد من المدن الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع، عقب سلسلة من الحوادث المماثلة بمنطقة سان فرانسيسكو.

نهب المتاجر والقبض على عدد من اللصوص

وتعود أحداث وقائع السرقة إلى اجتياح مجموعة من اللصوص مركز «ساوثلاند»، التجارى مساء الأحد الماضي، حيث استخدموا المطارق لتحطيم النوافذ في متجر للمجوهرات قبل الاستيلاء على البضائع والفرار، وتمكنت قوات الأمن من القبض على ثلاثة من المشتبه بهم ليلة السبت، بعد أن قامت مجموعة بنهب متجر في سان فرانسيسكو، وقالت الشرطة إن نحو 80 مشتبها بهم متورطون وفروا من المركز التجاري فى 10 سيارات مختلفة على الأقل.

وجاءت تلك السرقة بعد مداهمات مماثلة بالقرب من ميدان يونيون في سان فرانسيسكو، ليلة الجمعة الماضي، حيث استهدف اللصوص متاجر لويس فويتون وبربري وبلومينجديلز، وشهدت شيكاغو أيضاً اقتحام 14 لصاً لأحد المتاجر وتمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 100 ألف دولار من حقائب اليد وغيرها من البضائع، ووفقاً للتقرير، فإن أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة أن مثل هذه الحالات ليست دائمًا أولوية لتطبيق القانون، ويشار إلى أنّ العديد من اللصوص يرتدون أقنعة أو أغطية، مما يجعل من الصعب التعرف عليهم حتى عندما يتم رصدهم في الكاميرات الأمنية.

وشهدت سان فرانسيسكو ارتفاعًا في معدلات الجريمة منذ أن أعيد فتحها بعد إغلاقات كورونا، وارتفعت حوادث السرقة بنسبة 88% تقريبًا مقاربة بالعام السابق، وارتفع إجمالى الجريمة بنسبة 52% تقريبًا، وفقًا لإحصاءات الشرطة الأمريكية.