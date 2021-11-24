ضبط 6 أشخاص خطفوا مهندسا بالتجمع الأول وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 6 أشخاص لخطفوا مواطن واحتجزوه وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة وعقد اتفاق بالتجمع الأول.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مزارع، مقيم بمحافظة البحيرة، بتلقيه اتصالاً من مجهول ورسائل نصية أفادت اختطاف نجله المهندس والمسئول عن أعمال مقاولات، ومقيم بذات العنوان وله محل إقامة آخر بالجيزة، ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، واتفق معهم على اللقاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لتسليم المبلغ المالى.

مبيض محارة مدبر الواقعة

وأثناء الفحص حضر المجنى عليه المختطف، وقرر بأنه حال تواجده أمام إحدى المقاهي بالجيزة، فوجئ بأحد الأشخاص مبيض محارة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبصحبته آخرين قاموا بإصطحابه داخل سيارة، قيادة أحدهم، بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما، واحتجازه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج وإكراهه على التوقيع على 5 إيصالات أمانة وعقد اتفاق، وعقب ذلك اصطحبوه لأحد مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيل رسمي صادر منه للمتهم الأول لصرف مستحقاتهم وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، إلا أنه غافلهم وتمكن من الفرار وحضر للإبلاغ .

5 إيصالات أمانة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع 5 أشخاص آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، ورفض المجنى عليه سداد المبلغ المالي المشار إليه، خطط لارتكاب الواقعة، واستعان بباقي المتهمين، وأيد باقي المتهمين أقواله.

و تم بإرشادهم ضبط 5 إيصالات أمانة، وعقد اتفاق، وتوكيل رسمي، والمستندات مزيلة بتوقيع المجنى عليه، كما تم ضبط الهاتف المحمول والسيارة المستخدمة في الواقعة وبسؤال المجني عليه، اتهمهم بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.