كشف غموض مصرع طالب بسلاح والده في القليوبية.. ضحية اللعب

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية بطلق ناري خرطوش، حيث تبين أن المتوفى حصل على سلاح فرد خرطوش خاص بوالده وأثناء عبثة به خرجت طلقة منه أودت بحياته.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق وصرحت بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث وتحريز السلاح ومعرفة مصدره.

تفاصيل تحقيقات الشرطة في الواقعة

وكشفت تحقيقات مباحث أمن القليوبية، مع شاهد الواقعة "بلال رح"، 13 سنة، طالب، صديق المتوفى، أنه أثناء جلوسهما معا بسكنه بالقرية وأثناء عبثه بالسلاح الناري الخاص بوالده خرجت منه طلقة أحدثت إصابته وتوفي على الفور.

فيما أقر والد المتوفى أن السلاح النارى المضبوط خاص به بقصد الدفاع وتم التحفظ على السلاح النارى وفارغ طلقة

بلاغ بمصرع طالب بطلق ناري بقليوب

تلقت أجهزة امن القليوبية بلاغا بمصرع طالب أثناء عبثه بسلاح ناري «فرد خرطوش» خاص بوالده وخروج طلقة منه عن طريق الخطأ بمنطقة قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وبعدها تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل أثناء عبثه بسلاح ناري "فرد خرطوش" خاص بوالده وخروج طلقة منه عن طريق الخطأ، واستقرار الطلقة برقبته.

تشكل فريق بحثي بإشراف اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "أحمد م س"، 13 سنة، طالب، مقيم قلما دائرة المركز بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" خاص بوالده خرجت منه الطلقة عن طريق الخطأ وأحدثت إصابته بالعنق وتوفى على إثرها فى الحال وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة قليوب من ضبط والد المتوفى "مسعد س أ"، 50 سنة، بائع متجول سبق اتهامه بقضية سلاح دون ترخيص.