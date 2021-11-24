بورسعيد تحتفل بعيد الطفولة غدا بمشاركة 500 طفل

تحتفل مصر بأعياد الطفولة في شهر نوفمبر من كل عام، والتي تأثرت الاحتفالات بجائحة كورونا خلال العامين الماضيين، إلا أن محافظة بورسعيد تحرص على تعويض ما فاتها بسبب كورونا والاحتفال بقوة بأعياد الطفولة.

احتفالية بمشاركة 500 طفل

وتنظم محافظة بورسعيد غدًا الخميس احتفالية بهذه المناسبة بمشاركة 500 طفل من مختلف المراحل التعليمية «رياض الأطفال وابتدائي والمرحلة الإعدادية» بإدارات التعليم الخاص والتجريبي ورياض الأطفال ومدرسة الرياضية بنين.

ويتم الاحتفال بعيد الطفولة في الساعة العاشرة صباحًا غدًا بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحي الزهور وتقام الاحتفالية برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وإشراف دكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.

مصر جديدة أوبريت في عيد الطفولة ببورسعيد

وتتضمن احتفالية عيد الطفولة الأوبريت الاستعراضي الغنائي «مصر جديدة» تحت أشراف المخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد.

وتهدف الاحتفالية لحث الأطفال على الانتماء لحب الوطن وتحقيق أمانيهم في مستقبلهم من خلال استعراض أوجه التطوير في مختلف المجالات.

يذكر أن عيد الطفولة يأتي في أوقات مختلفة في العالم منها في الأول من يونيو وآخر فى شهر نوفمبر، كما تحرص الدول من خلال الاحتفال به على تدعيم علاقة الإخوة ببعضهم وحماية الطفولة من العنف.

وانشأ عيد الطفولة الاتحاد النسائي الديموقراطي الدولي عام 1949 ميلادية بعد توصية دول العالم بتحديد يوم للطفل، كما أنه في شهر نوفمبر تم إنشاء قانون حقوق الطفل.