بمناسبة عيد الطفولة: إعلام القليوبية يطلق أسبوعا ثقافيا للأطفال

تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ابتداءً من غدا السبت، أسبوعا ثقافيا للأطفال بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، تحت شعار أطفال مبدعون ومثقفون، خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية في بيان مساء اليوم، إن الهدف من إطلاق الأسبوع الثقافي لأطفال القليوبية هو تنمية الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل الالتزام بأعمال حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأعرب مدير عام إعلام القليوبية عن تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي بتصديقه على القانون رقم 189 لسنة 2020 والذي سيحد كثيرا من حالات التنمر، خاصة على الأطفال، لافتا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بإرساء القيم الأخلاقية والمبادئ العامة ومواجهة كافة السلوكيات السيئة وغير الأخلاقية تجاه اطفالنا

وأضاف "عرفة"، أنه سيتم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية بالمدارس وبمراكز الإعلام ومراكز النيل بالمحافظة على مدار أسبوع للأطفال والجهات ذات الاختصاص التي تعمل في مجالات الطفولة والأمومة.