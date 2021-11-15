في عيد الطفولة الهندي.. شاهد نجوم السينما والدراما الهندية وهم أطفال

احتفل نجوم الهند اليوم بـ عيد الطفولة الهندي، وقام العديد من نجوم الهند من السينما والدراما بزيارة الملاجئ لمشاركة الأطفال بعيدهم، وسوف نستعرض لكم احتفالا بهذا اليوم، صورا لأبرز نجوم الهند وهم صغار.

شارك بعض نجوم الهند من الدراما والسينما بعض المنشورات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة صورا من طفولتهم، وكان أبرزهم، شاهير شيخ بطل مسلسل «وجوه الحب».

وعلق شاهير شيخ على صورته وهو طفل، داعما لقانون حماية الطفل، قائلا: «عيد طفولة سعيد، دعونا نتعهد اليوم بحماية كوكبنا من أجل أطفالنا والأجيال القادمة، نحن في نقطة تحول وإذا لم نتحرك الآن، فسيكون الأوان قد فات، هل يمكنك أن تكون افضل، تثقيف نفسك وفهم كيف يمكنك أن تحدث فرقا، ضروريا»، ويعد مسلسل «وجوه الحب» من أشهر الأعمال الدرامية بالوطن العربي.

وايضا ديفيكا تربياثي، التي اشتهرت في الوطن العربي، بعد مشاركتها في مسلسل «فدية»، مازحة مع متابعينها معلقة: «من بين كل الوجوه الممللة ، اكتشف المتصنع القهري في أقصى اليسار، الممثل العظيم».

كما شارك نجم الدراما الهندي زين إمام، صورة له وهو صغير، معلقا «ستايل الطفولة».

النجم العالمي أميتاب باتشان

يعد أميتاب باتشان، من أشهر نجوم الفن عالميا، وكانت بدايته في عالم الفن، في بداية السبعينات، وانطلاقته جاءت بعد نجاحه في فيلمي «Zanjeer ، Deewaar».

شاهد كيف كان أسطورة السينما الهندية وهو طفل

شاروخان

النجم العالمي شاروخان، يعد خليفة أميتاب باتشان، في الشهرة العالمية، وخاصة أن أفلامه تعد الأكثر مبيعا، في السوق العالمي، ومن أشهر أفلامه «كابهي كوشي كابهي جم، كوتش كوتش هوت هيا، وماي نيمز خان».

شاهد ملك بوليوود في طفولته

سلمان خان «سلطان بوليوود»

يعد سلمان خان، من أكثر نجوم بوليوود وسامة، وأيضا علامة فارقة في عالم السينما الهندية، حيث قام سلمان خان بالأعوام الأخيرة، بـ أفلام تفوقت على أفلام شاروخان، جماهيريا وإنتاجيا، وكان أبرزها، «سلطان، تايجر زندجي».

شاهد سلطان بوليوود ووسامته منذ الصغر

شاهيد كابور

حققت أفلام شاهيد كابور، شهرة واسعة بالوطن العربي، كما أنه شارك في إعلان بيبسي بالتسعينيات مع كاجول وراني موخرجي، الذي كان يعرض على القنوات العربية أيضا، ومن أشهر أفلامه، «عندما تقابلنا» بالهندية «jab we meet»، مع كارينا كابور.

شاهيد كابور بالطفولة

هريتيك روشان

الفنان الأكثر وسامة، والذي يلقبه المصريون بشبيه أحمد عز، والذي حقق نجاحا كبيرا بالوطن العربي بعد شهرة فيلمه «كريش 3».

رانفير سينج

النجم الهندي المثير للجدل حول نوعية ملابسه، رانفير سينج، الذي اشتهر بدوره في فيلم «بادمافاتي» بتجسيد دور علاء الدين خليجي، وأيضا فيلمه الشهير «باجيرو ماستاني»، مع ديبيكا بادكون، شاهدوا كيف كان بطفولته.

الجميلة كارينا كابور

يعد وجه كارينا كابور، مألوفا للجمهور العربي لمشاركتها بالحملات الإعلانية لأشهر الماركات حول العالم، فضلا عن أنها من النجمات الهنديات الأكثر جمالا والأعلى أجرا، شاهد كيف كانت جميلة منذ الصغر.

بطلة مسلسل «كوشي».. سنايا إيراني

يعد مسلسل «كوشي»، من أشهر مسلسلات الدراما الهندية في الوطن العربي، وأصبحت بطلة المسلسل سنايا إيراني، من أشهر نجمات الدراما الهندية بالوطن العربي، إليكم سنايا بالطفولة.

بطل مسلسل «قبول».. كاران سينج

اشتهر كاران سينج، بالوطن العربي، منذ مشاركته بالوطن العربي، في مسلسل «قبول»، ومتزوج من فنانة بوليوود الشهيرة بيباشا باسو، ولكنه كان متزوجا بالبداية من الممثلة الشهيرة جينيفير وينجت، بطلة مسلسل «هوس مايا»، ومسلسل «حب الصدفة».

عيد الطفولة

لم يوجد يوم محدد عالميا من أجل الإحتفال بعيد الطفولة، بل هناك موعد محدد في كل دولة احتفالا به، وهدفه هو الاحتفال بـ قانون حماية الطفل حول العالم، منذ عام 1950، وتم اقتراح الفكرة لـ الاتحاد النسائي الديموقراطي الدولي لعام 1949، وتم الاعتراف به في العام التالي، وقررت الأمم المتحدة أن يكون 20 نوفمبر من كل عام عيد لطفل، وأيضا اختارت مصر هذا الموعد، بينما الهند تحتفل كل عام يوم 14 نوفمبر به.