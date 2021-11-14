أفينيش ريكي يسترجع ذكرياته في عيد الطفولة: «كل ملابسه باللون الأصفر»

استرجع الفنان الهندي، أفينيش ريكي، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الطفولة الهندي ذكرياته عندما كان صغيرًا، وكيف كان يحتفل به مع أولاده، وأبرز المواقف الطريفة التي تعرض لها، قائلا: «يوم الطفل هو العطلة المفضلة لدي، وكنت أحبها للغاية، وأنا طفل، وقد حدث معي موقف طريف بطفولتي».

ذكريات في يوم الطفولة

وتابع: «عندما كنت في الصف الخامس، كنت أشارك بمسرحية في المدرسة، وكان يسمح لنا أن نرتدي ملابس ملونة لأداء الدور، لذا قمت بارتداء كل شيء بالأصفر، لأنني كنت أقوم بدور الشمس، و لكن لأننا كنا نمنع من ارتداء الملابس الملونة بالمدرسة، قررت أن ارتدي كل ملابسي باللون الأصفر، حتى إنني وضعت عمامة صفراء»، وفقا لما صرح به في حواره مع موقع «أنديان أوف تايمز» الهندي.

وعن شعوره تجاه هذا اليوم، قال «ريكي» إنه يشعر أنه مازال طفلا، عندما يحتفل به مع أبنائه: «وكل ما أفعله معهم يكون نابع من داخلي، وأشعر بمشاعر البراءة تجاههم، والسعادة التي نحصل عليها، ليس لديها مثيل».

وأشار إلى أنه يصطحب أطفاله في هذا اليوم إلى الملاهي، و أتذكر ذكريات طفولتي معهم، و أعيش معهم كطفل صغير، ليس أبا، هذا اليوم أجازة لي من الأبوة معهم، و كل عام أخطط لقضاء هذا اليوم، وسعيد أن هذا العام يمكننا الاحتفال به، لأن العام الماضي الكورونا منعتنا من الاحتفال به.

أعمال الممثل الهندي أفينيش ريكي

أفنيش ريكي، عرف أثناء مشاركته في مسلسل «مادهوبالا» في دوره بشقيق «أركى» غير الشقيق.

ويشارك الممثل الهندي أفينيش ريكي، في بطولة مسلسل « Tere Bina Jiya Jaye Na»، وتشاركه البطولة الهندية أنجالي تتراري، وجرى إطلاق حلقات المسلسل الأولى في 7 نوفمبر الماضي، على قناة «زي» الهندية، ومواقع الترجمة العربية.