خدمات طبية وعلاجية لـ1820 مواطنا بقرية أولاد مرجان بديرمواس

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل جميع الفحوصات بالمجان

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أولاد مرجان، بمركز ديرمواس، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1820 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

تحويل 42 حالة لمستشفيات مركزية لاستكمال العلاج

قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 389 حالة جراحة و504 حالات أطفال و275 باطنة و157 قلب و141 نساء و65 أسنان و233 جلدية و74 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 145 تحاليل مختلفة وعمل 62 حالة موجات صوتية وعمل 14 حالة رسم قلب وعمل 7 حالات أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ150 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ91 مترددا.

وتطلق الصحة قافلتين طبيتين خلال الأسبوع الواحد تستهدف القرى التي تنقصها خدمات طبية وتبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ويتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات والعلاج بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة».