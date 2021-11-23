أخبار المنيا.. تقنين أراض ومهرجان لذوي الإعاقة ودعم زواج يتيمات

شملت أخبار المنيا اليوم عددا من الأحداث منها إعلان جامعة المنيا عن تنظيم المهرجان الثاني لمتحدي الإعاقة، كما ساهمت جمعية الأورمان في تزويج 1360 فتاة يتيمة، وأزالت الوحدات المحلية 52 تعديا على الأراضي الزراعية، كما أعلن المحافظ الموافقة على تقنين 143 طلبا لأراضي أملاك الدولة، كما تابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى ملوي.

من أخبار المنيا: متابعة مشروعات حياة كريمة بقرية قلندول بملوي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية قلندول بمركز ملوي، حيث تفقد أعمال حفر الصرف الصحي، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري داخل 192 قرية و757 تابعا بالمراكز الـ5 المستهدفة.

وأعلن محافظ المنيا الموافقة على إنهاء إجراءات تقنين 143 طلبا لأراضي أملاك دولة بخارج وداخل الزمام العمراني، والظهير الصحراوي الغربي، والتي استوفت الشروط والضوابط الخاصة بالتقنين.

إزالة تعديات بمساحة 1389 متر أرض زراعية وأملاك دولة

وأزالت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 52 حالة تعد على مساحة 1389 مترا مربعا بقريتي نزلة حسين وتلة، حيث تم إزالة 44 حالة تعد على أملاك الري، و7 على أملاك الطرق، وحالة تعدي واحدة أرض زراعية بمشاركة جهات الولاية وقوات الشرطة.

وأعلنت جمعية الأورمان عن دعم زواج 20 ألف فتاة يتيمة على مستوى الجمهورية، منها 1360 فتاة معظمهن من أبناء القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا، حيت تم تسليمهن مبالغ مالية وهدايا عينية لاستكمال ما ينقصهن لتأسيس منزل الزوجية.

وأعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إطلاق فعاليات المهرجان الثاني لمتحدي الإعاقة تحت شعار «أمنك.. وعيك»، لتكون المسابقات نواة لتكوين منتخب قادر على المنافسة في المسابقات على مستوى الجامعات المصرية، وتنتهي الفعاليات في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.