ضبط عامل بفندق سياحي بحوزته 239 تذكرة هيروين في مرسى علم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مرسى علم جنوب البحر الأحمر من ضبط أحد العاملين بإحدى الفنادق السياحية بالمدينة، ويدعى «سامح. م. ع»، بحوزته كمية من الهروين المخدر وعددها 239 تذكرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط متهم بحوزته 239 تذكرة هيروين

تلقى اللواء محيي سلامة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن من المقدم محمد زمزم، رئيس مباحث قسم شرطة مرسى علم، يفيد بتمكن النقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم؛ من ضبط المتهم سالف الذكر بحوزته 239 تذكرة هيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ضبط عامل بحوزته 25 كيلو من نبات البانجو المخدر

وفي ذات السياق تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل وبحوزته 25 كيلو من نبات البانجو المخدر و2 هاتف محمول ومبلغ مالي 700 جنيه، وسيارة هيونداي، بمدينة الغردقة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط موظف بالضرائب في تهمة تقاضي رشوة

وألقت الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر القبض على «م ع» موظف بالضرائب العامة بمنطقة البحر الأحمر سابقاً متلبسا بتقاضيه رشوة بإجمالي 21 ألف جينه من أحد الفنادق السياحية بالغردقة مقابل التلاعب في ملفات كسب عمل، وباشرت النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات في الواقعة.