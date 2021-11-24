محافظ المنيا يوجه بإنارة الصحراوي الشرقي وتجديد الأعمدة المتهالكة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بمتابعة أعمال إعادة إنارة الطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وذلك حرصا على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادي وقوع الحوادث على الطريق الصحراوي الشرقي.

وأكد المحافظ، على حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كل الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ أعمال الإنارة، مشيراً إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء أعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

صيانة 200 عمود إنارة وتركيب 69 كشافا جديدا

وقال خالد عبدالرؤوف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، إنه تم الانتهاء من أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي بامتداد المركز حتى نهاية الحدود الإدارية للمدينة، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لكل الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، مشيراً إلى أن الأعمال تضمنت تركيب 12 من أعمدة الإنارة، وصيانة 200 آخرين، وتم تركيب 69 كشافا جديدا، وشد 3000 متر سلك مع تركيب عوازل وحوامل للأعمدة، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

تحويل طريق الجيش الصحراوي في اتجاه المنيا لتوسعته

وأعلنت محافظة المنيا، في وقت سابق عن تحويل طريق الجيش في الاتجاه المقبل من القاهرة إلى اتجاه محافظة المنيا، على أن يكون التحويل من الشيخ فضل ثم تسلك السيارات الطريق الشرقي القديم ويستكمل الطريق من منطقة البستان ثم العودة إلى طريق الجيش، وذلك لمدة شهرين ونصف، وذلك لرفع كفاءة الطريق وعمل توسعة ليصبح 5 حارات بدلا من 3.