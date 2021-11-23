الطرق والكباري تكشف مصير مواقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري: كلها هتتلغي

أعلن اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس هيئة الطرق والكباري، أنَّ وزارة النقل ممثلة في الهيئة تواصل العمل على تطوير الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنَّ نسبة تنفيذ كوبري المرج بلغت 99.5%، الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

تطوير الطريق الدائري طبقا للمواصفات العالمية

وقال رئيس هيئة الطرق والكباري، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الهيئة تقوم بتطوير الطريق الدائري طبقًا للمواصفات العالمية، مؤكّدًا أنَّ كوبري مسطرد بلغت نسبة تنفيذه 97%، حيث يتمّ إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبري الحالي، إضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق «مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي»، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، منوها إلى أنَّ الهدف من تطوير الدائري تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبري.

إلغاء مواقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري نهاية ديسمبر المقبل

وكشف رئيس هيئة الطرق والكباري، عن الموعد النهائي لإلغاء مواقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري، قائلا: «سيتمّ إلغاء جميع مواقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري نهائيا نهاية ديسمبر المقبل، وسيتم منع سير الميكروباص على الدائري بشكل نهائي»، منوها إلى أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلًا للميكروباص على الطريق الدائري، وسيكون له محطات عند التقاطعات الرئيسية.

السماح بسير عربات النقل الثقيل على الطريق الدائري

وأوضح أنَّ الطريق الدائري سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسيتمّ السماح بسير عربات النقل الثقيل على الطريق الدائري من الثانية عشرة منتصف الليل إلى السادسة صباحا، بشكل يومي، مضيفًا أنَّه سيمنع سير الميكروباص نهائيا على الدائري بداية من نهاية ديسمبر المقبل، مؤكّدًا أنَّ الهدف من تطوير وتوسعة الدائري، للقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبري.