الأورمان: إعمار المنازل الأولى بالرعاية ضمن حملة «ستر ودفا» بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان عن إطلاق حملة «ستر ودفا» لإعادة إعمار المنازل المتهالكة بالتسقيف وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في محافظة المنيا لمجابهة فصل الشتاء.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة المنيا، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

إعمار 32 ألف منزل بمشروع أكفل قرية فقيرة

ومنذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن مشروع أكفل قرية فقيرة، وتعريش أسقف 20186 منزلا بجميع المحافظات، منهم إعادة إعمار 6266 منزلا في محافظة المنيا.

وأشار شعبان، إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية.

500 جنيه سهم التبرع لتعريش أسقف المنازل

وأوضح «شعبان»، أنه من خلال «ستر ودفا» يمكن التبرع لسهم تعريش الأسقف بمبلغ 500 جنيه، وسهم تركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 250 جنيها، أو المشاركة في توفير الألحفة والبطاطين وإعمار المنازل بـ3750 جنيها، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 15 شهرا بقسط شهري 250 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

يذكر أن جمعية الأورمان تطلق سنويا ثلاث حملات خيرية موسمية وهي حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.