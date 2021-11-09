«الجمعيات الأهلية»: مواليد مصر يعادل نصف العدد داخل قارة أوروبا في السنة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس «الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة»، إن القضية السكانية تشهد مرحلة فارقة، مؤكدا أن التحدي الذي يواجه مصر هو الإرهاب والزيادة السكانية.

ولفت «عبدالقوي» إلى أن مصر تمثل الدولة الأولى في عدد السكان على مستوى العالم العربي، والثالثة بقارة أفريقيا بعد نيجيريا وأثيوبيا، والرابعة عشر بالنسبة لدول العالم في الزيادة السكانية.

عدد سكان العالم 7.3 مليار نسمة

ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال مؤتمر «تفعيل دور منظمات العمل الأهلية في التصدي للقضية السكانية»، اليوم الثلاثاء، إلى وصول عدد السكان في العالم إلى 7.3 مليار نسمة، تمثل الدول النامية 82%، والمتقدمة 18%، مؤكدا أن مصطلح المشكلة السكانية يختلف من مكان إلى آخر، ففي دول أوروبا مثل إيطاليا، والسويد، وإسبانيا، وسويسرا يعتبر نقص السكان هو المشكلة، أما بالنسبة للدول النامية فإن الزيادة السكانية هي الأزمة، منوها إلى أن عدد مواليد مصر في السنة يعادل نصف العدد في أوروبا.

أسباب ارتفاع معدلات المواليد

وأشار الدكتور طلعت عبدالقوي، إلى أن أسباب ارتفاع معدل المواليد يتمثل فيما يلي:

- ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الإناث.

_ الفقر وانخفاص دخل الأسرة.

- ارتفاع معدل وفيات الأطفال.

_ العادات والتقاليد مثل الثقافة الذكورية والعزوة.

_ ارتفاع نسبة الأمية

_ عدم الفهم الصحيح للدين وانتشار المفاهيم المغلوطة.

_ ارتفاع القيمة الاقتصادية والاجتماعية للطفل.

محافظات الصعيد ألأكثر في عدد المواليد

وأوضح «عبدالقوي» أن أكثر المحافظات من حيث معدل المواليد عام 2020، كانت المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، بينما الأقل «دمياط - القليوبية - السويس - الدقهلية - الغربية».

وحضر المؤتمر اليوم، الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، والأنبا بولا، أسقف طنطا.