أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بوصول سعر البرميل إلى 100 دولار

شهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وسط ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وكذلك ترقب لآخر التطورات الخاصة بقرار الولايات المتحدة بالسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي.

إدارة جو بايدن تنوي سحب 50 مليون برميل من المخزونات

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قررت بالتنسيق مع عدد من الدول، منها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا سحب 50 مليون برميل من مخزونات النفط الاستراتيجية.

العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنحو 0.2%

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنحو 0.2% ليصل عند مستوى 82.26 دولار للبرميل بعدما ارتفع إلى مستوى 82.43 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.3% عند مستوى 78.52 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى مستوى 78.74 دولار للبرميل.

توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل

وتشير توقعات المحللين إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأول من 2022، في حالة كان شتاء نصف الكرة الشمالي باردًا في العام الجاري.

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي إلى 2.3 مليون برميل

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي، عن أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، وفقاً لوكالة رويترز.

وأظهرت البيانات، أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر، وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 600 ألف برميل بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.5 مليون برميل.

بيانات المخزونات الرسمية

ومن المنتظر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021.