انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي.. تعرف على السبب

شهدت أسعار النفط العالمية، انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي، لتصل حصيلة الانخفاضات منذ نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وحتى الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، حيث يأتي هذا الانخفاض بشكل لم يعتاد عليه طيلة الأشهر الماضية والتي وصلت فيها أسعار النفط إلى مستويات قياسية ولكن ذلك لم يدوم، حيث بدأت الأسعار تنخفض بشكل تدريجي لتصل إلى ماهي عليه الآن.

برميل النفط الأمريكي

وبعد أن حقق سعر برميل النفط الأمريكي مستويات سعرية عالية ومرتفعة قد تصل إلى 85 دولارا، هبط إلى 80.79 دولارا فقط للبرميل، كما أنه بعد أن قاربت أسعار برميل النفط من خام برنت العالمي من الـ87 دولارًا للبرميل الواحد، التي لم تصل إلى هذا الحد منذ سنوات طويلة انخفضت إلى 82.17 دولار للبرميل.

وقال البنك المركزي المصري، إن أسعار النفط انخفضت بشكل حاد بنسب -3.22% و -1.77% يومي الأربعاء والخميس، خلال منتصف الأسبوع لتصل إلى 80.54 دولارًا للبرميل، وجاء الانخفاض على خلفية ارتفاع مستويات المخزون الأمريكي، وحيث إنّه من المحتمل أن يؤدي التقدم المحرز نحو عقد اتفاق نووي مع إيران إلى ارتفاع المعروض.

انخفاض الأسعار

وبالرغم من انخفاض الأسعار خلال تعاملات الفترة الماضية إلا أن الأسعار تعتبر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بما شهدته أسعار النفط العالمية خلال فترة الغلق التام التي شهدتها دول العالم والتي وصل خلالها سعر برميل النفط إلى ما دون -37 دولار في حادثة غير مسبوقة من قبل.

وخلال اجتماعها قررت مجموعة أوبك بلس بعدم زيادة إنتاج النفط والإبقاء على خطة زيادة الإنتاج عند مستوى المقرر له، وهو 400 ألف برميل يوميا دون تغيير رغم الضغوط من واشنطن، والتي تطالب على زيادة كميات الإنتاج في الوقت الحالي.

وقد خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما أبقت على توقعاتها لنمو قوي للطلب يفوق مستويات ما قبل الجائحة في 2022.

وقالت منظمة أوابك إن أسعار النفط انخفضت وسط تخوفات من ارتفاع معدلات التضخم الأمريكي المدفوع بتكاليف الطاقة المتزايدة، خاصة مع احتمالية إفراج الجانب الأمريكي عن كميات من مخزونات النفط لديها.