المركزي: تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني.. والذهب يرتفع بنسبة 1.96%

ذكر البنك المركزي المصري، أنّ أسعار النفط تراجعت بنسبة 1.94%، لتسجل بذلك ثاني خسائر أسبوعية على التوالي وتنهي الأسبوع عند 82.74 دولار للبرميل، ففي بداية الأسبوع ارتفعت أسعار النفط بعد تحسن التوقعات المستقبلية للطلب، وحيث كانت الأسواق تتوقع أن تقرر أوبك عدم زيادة معدلات إنتاجها يوم الخميس، استقرت الأسعار عند 84.72 دولار للبرميل بنهاية جلسة الثلاثاء.

ارتفاع مستويات المخزون الأمريكي

وأضاف البنك، في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأسواق العالمية، أنّ أسعار النفط انخفضت بشكل حاد بنسب -3.22% و -1.77% يومي الأربعاء والخميس، خلال منتصف الأسبوع لتصل إلى 80.54 دولارًا للبرميل، وجاء الانخفاض على خلفية ارتفاع مستويات المخزون الأمريكي، وحيث إنّه من المحتمل أن يؤدي التقدم المحرز نحو عقد اتفاق نووي مع إيران إلى ارتفاع المعروض.

مخاوف بشأن المعروض من النفط

وارتفعت من جديد أسعار النفط بنهاية الأسبوع، حيث صعدت بنسبة 2.73% في جلسة الجمعة، مدفوعة بالمخاوف بشأن المعروض من النفط، بعد أن اتفق منتجو أوبك+ في اجتماع قصير على التمسك بوتيرة بطيئة في زيادات الإنتاج البالغة 400 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر، رافضة بصورة رسمية الدعوة الأمريكية لتسريع زيادة الإنتاج حتى مع اقتراب الطلب من مستويات ما قبل الوباء. ومع ذلك، فإنّ مكاسب يوم الجمعة لم تكن كافية لتعويض خسائر منتصف الأسبوع.

أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.96%

وفيما يخص الذهب، قال البنك، إنّ أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1.96%، لتنهي تداولات الأسبوع فوق مستوى 1.800 دولار للأونصة، وذلك مع ارتفاع الدولار، اتخذت الأسعار اتجاها صعودي في مطلع هذا الأسبوع بسبب ميل المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب باعتباره واحدا من أصول الملاذ الآمن، ورغم ذلك، انخفضت الأسعار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أثناء انتظار المستثمرين لإشارات تدل على بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض مشترياته من الأصول، ورفع أسعار الفائدة في المستقبل، ومن ثم ارتفع مجددًا مع استيعاب المستثمرين لنتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

الدولار اجتماع اللجنة الفيدرالية

وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.21% وسط العديد من الأحداث المؤثرة في السوق خلال الأسبوع، انخفض الدولار في مطلع الأسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، ثم ارتفع قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولكنه قلص مكاسبه مباشرةً بعد الاجتماع، حيث أكد صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي للأسواق أنّهم لن يتسرعوا في رفع أسعار الفائدة حتى مع بدء الانهاء لحزم التحفيز الاقتصادية والتي كان قد تم إقرارها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.