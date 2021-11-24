إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة القرآن بمنطقة كفر الشيخ

أعلن مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عن أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم لطلاب المعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي جاءت تحت رعاية تحت الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ وتفعيلا للأنشطة الطلابية، حيث تأتي اختبارات طلاب المعاهد الابتدائية ضمن خطة مجلس آباء المنطقة، بينما اختبارات طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية تأتي ضمن خطة اتحاد طلاب المنطقة.

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تنظم مسابقة القرآن برعاية الطلاب

وأقيمت فعاليات المسابقة بمقر قاعات إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة تحت إشراف ومتابعة حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، وتنفيذًا زينب عبدالحميد، أمينة سر اتحاد الطلاب ومسؤولة إدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وشاركت بالمسابقة جميع الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة بطالب واحد من كل مرحلة، وذلك بعد أن تم عقد ذات المسابقة للمعاهد بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية للتنافس على مستوى كل إدارة، حيث يشارك طلاب المعاهد الابتدائية بـ 18 جزءاً، وطلاب المعاهد الإعدادية 25 جزءاً، بينما يشارك طلاب المرحلة الثانوية بالقرآن الكريم كاملاً.

وجرى اختيار أصحاب الثلاث مراكز الأولى من المرحلة الابتدائية، وأصحاب المراكز الخمسة الأولي من المرحلتين الإعدادية والثانوية لتكريمهم بمكافآت مالية قيمة من المنطقة، وتصعيد صاحب المركز الأول من كل مرحلة لحضور التصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية بالقاهرة.

ومن المقرر عقد الاختبارات المقررة للطلاب برئاسة لجنة منعقدة من المنطقة تمثلت في كلاً من الشيخ احمد الشافعي، مدير التعليم النوعي، والشيخ محمود المصري، موجه شئون القرآن بإدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية.

الطلاب الفائزين بالمرحلة الابتدائية بنين وبنات

وأعلنت المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ أسماء، الطلاب الفائزين بالمرحلة الابتدائية (بنين)، وتصدر المركز الأول الطالب محمد جمال صلاح عبدالسلام، بمعهد الضبعة بإدارة الرياض- والمركز الثاني قد حصل عليه الطالب زياد وليد بسيوني، بمعهد محمد رجب بإدارة كفرالشيخ، وجاء بالمركز الثاني مكرر الطالب محمد خيري عبدالحميد عبدالصمد، بمعهد بلطيم الابتدائي.

بينما أعلنت أسماء الفائزين بالمرحلة الابتدائية (فتيات)، حيث تصدرت المركز الأول الطالبة يمني أمير حاسم، بمعهد اسحاقة بإدارة كفرالشيخ، والمركز الثاني قد حصلت عليه الطالبة هاجر حمادة محمد سليمان، بمعهد العبايدة بإدارة سيدي سالم، بينما حجزت المركز الثالث الطالبة إيمان رمضان محسب، بمعهد أبوسعيد الابتدائي بإدارة الرياض التعليمية الأزهرية.

أسماء الفائزين بالمرحلة الإعدادية للبنين والفتيات

كما أعلنت المنطقة الأزهرية، أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، بالمرحلة الإعدادية للبنين والفتيات، حيث تصدر المركز الأول الطالب: عمار سعد هلال، بمعهد دقلت بإدارة كفرالشيخ، والمركز الثاني قد حصل عليه الطالب عبدالرحمن باسم محمد، بمعهد قزمان بإدارة قلين، وحجز المركز الثالث الطالب أحمد منشاوي الباجوري، بمعهد كوم النص بإدارة دسوق، وجاء بالمركز الرابع الطالب أحمد عبدالرحمن شحاته، بمعهد منشأة عباس بإدارة سيدي سالم، بينما المركز الخامس حصده الطالب عبدالرحمن إبراهيم، بمعهد بلطيم.

وفازت بالمرحلة الإعدادية فتيات بالمركز الأول الطالبة حبيبة هاني ماهر، بمعهد كفرالشيخ النموذجي، والمركز الثاني قد حصلت عليه الطالبة: مارية مدحت حامد، بمعهد المثلث بإدارة الرياض، وحجزت المركز الثالث الطالبة: مريم طارق السعيد، بمعهد تيدا بإدارة سيدي سالم، وجاءت بالمركز الرابع الطالبة: أيه باسم السيد، بمعهد عزبة عمرو بإدارة مطوبس، بينما جاءت سلمى علاء سليم، الطالبة بمعهد بلطيم بالمركز الرابع مكرر.

أسماء الفائزين بالمرحلة الثانوية للبنين والبنات

فيما أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أسماء الفائزين بالمرحلة الثانوية للبنين والبنات، وتصدر المركز الأول الطالب: بلال محمد جمعه، بمعهد أبو مندور بإدارة دسوق، والمركز الثاني قد حصل عليه الطالب: سعيد إبراهيم، بمعهد فوه، وبالمركز الثاني مكرر الطالب: عبدالرحمن راضي عبدالموجود، بمعهد قلين، وجاء بالمركز الثالث الطالب: أحمد رشاد زكي، بمعهد أبوغنيمة بإدارة سيدي سالم، بينما المركز الرابع حصده الطالب: فؤاد حمدين عبدالعزيز، بمعهد فرج الكبرى بإدارة الرياض.

وفازت بالمرحلة الثانوية (فتيات) حيث تصدرت المركز الأول الطالبة: مريم رائف محمد جابر، بمعهد أبوزيادة بإدارة دسوق، والمركز الثاني قد حصلت عليه الطالبة: الآء عبدالمنعم صالح، بمعهد بيلا، وحجزت المركز الثالث الطالبة: رحمه علي السعيد، بمعهد الحامول، وجاءت بالمركز الرابع الطالبة: أماني عبدالحميد يوسف، بمعهد بلطيم، بينما جاءت سلمي صبري العجواني، الطالبة بمعهد مطوبس بالمركز الخامس.