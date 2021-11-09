«بوتيك الخير».. مبادرة لكساء المحتاجين فى دسوق: «الناس للناس»

مجموعة شباب فى مدينة دسوق بكفر الشيخ يعرفهم أبناء المدينة عن ظهر قلب، اشتهروا بعمل الخير حتى ذاع صيتهم فى بيوت الأسر الأكثر احتياجاً، حملوا على عاتقهم مسئولية مساعدة 500 أسرة بشكل أسبوعى، من خلال مطعم «سواعد الخير»، وأقاموا الكثير من معارض الملابس مجاناً تحت عنوان «بوتيك الخير»، لكساء المحتاجين.

«إن الله طيب لا يقبل إلا الطيبات، والتجارة مع الله ربح فى الدنيا والآخرة وهدفنا خدمة الناس الأكثر احتياجاً، لأن الناس للناس»، بهذه الكلمات تحدث محمود أبوالحسن، مسئول مبادرة «بوتيك الخير»، عن فكرتهم.

لم يكتف الشباب بمبادرة بوتيك الخير، ويعملون على إطعام 500 أسرة بشكل أسبوعى من خلال مطعم سواعد الخير.. يقول «أبوالحسن»: «بنعمل كل اللى نقدر عليه للناس، يعنى بوتيك الخير جبنا فيه ملابس جديدة بأسعار بسيطة، علشان نوزعها على الناس مجاناً، ونفرّح العرايس، وفيه بدل وفساتين وكل حاجة، هدفنا نواجه الفقر والتشرد وتقوية العلاقات بين الطبقات الغنية والفقيرة ومكافحة التسول بمساعدة الناس».

وتابع: «بنعمل كده علشان حاسين بظروف الناس، فيه ناس عايشة على مرتباتها اللى مابتكفيش، وفكرنا فى عمل البوتيك وجبنا ملابس شتوى أطفال وكبار، وفيه إقبال كبير، وعشمانين فى ربنا إنهم يطلعوا مجبورين الخاطر، خاصة العرايس اللى مش قادرة توفر لوازم الفرح من فستان وجزمة وشنطة لأنها بتكون مركزة على الأساسيات المهمة لبناء المنزل من أجهزة ومفروشات».

وأضاف: «بيجيلنا ناس تسأل على شنط وجزم وفساتين، وفيه ناس مش قادرة تشترى ملابس لأولادها، فبييجوا بياخدوا اللى فيه الخير من أهل الخير ومابنمشيش حد من هنا غير وهو مبسوط برزقه، وبنقبل التبرعات من شركات ومصانع ومحلات وملابس من الأهالى عشان نفضل نبسط فى الناس ومانخليش حد محتاج».