«ياسمين الحصري» في ذكرى وفاة والدها: ربنا اصطفاه لتسجيل القرآن بصوته

وسط حالة من الحزن والهدوء والسكينة، وقراءة القرآن وترديد الدعاء، أحيت أسرة الشيخ محمود خليل الحصري، وعدد من محبيه وتلامذته، ذكرى وفاته الـ41، في حضور، ابنته «ياسمين».

ووجهت ابنة الشيخ الحصري الشكر لكل من شارك في إحياء ذكرى وفاة الشيخ الحصري، كما وجهت شكر خاص لشاب ماليزي جاء من بلده لإحياء ذكرى وفاة الشيخ الحصري، ووجهت له دعوى لحضور جلسة الإنشاد الديني غدا.

ياسمين الحصري والدي وهب حياته لخدمة القرآن

وقالت «ياسمين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الشيخ محمود خليل الحصري، عق القرآن ووهب حياته له، كما أن الله اصطفى الشيخ الحصري ليكون أول من سجل المصحف المرتل صوتيا في العالم، وأول جمع صوتي بإسمه.

وأشارت إلى أن إذاعة القرآن الكريم سجلت القرآن الكريم بصوته وتقوم دائما بإذاعة التسجيلات للمستمعين، ودائما ما يحب الجميع سماع صوته: «أسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناته».

ولفتت إلى أن الشيخ الحصري كان يعتز دائما بأنه خادم للقرآن: «ربنا يجعل كل ما قرأه وقدمه في خدمة القرآن الكريم في ميزان حسناته».

جلسة إنشاد ديني في ذكرى وفاة الحصري

يذكر أن أسرة الشيخ محمود خليل الحصري، انتهت من قراءة القرآن أمام قبره والدعاء له، وستقيم جلسة إنشاد ديني غدا، بمسجده، وذلك لإحياء ذكرى وفاته الـ41، بحضور طلاب ومحبي الشيخ الحصري من مختلف أنحاء العالم.