شاب ماليزي جاء لمصر لقراءة الفاتحة أمام قبر الشيخ الحصري: علمني القرآن

توافد العشرات مع صباح اليوم، من أسرة و محبي وتلاميذ الشيخ محمود خليل الحصري، لإحياء ذكرى وفاته الـ41، وسط حالة من الحزن و الهدوء والسكينة، وكان بينهم شاب بملامح غير مصرية، هو شاب ماليزي حرص على الحضور أمام قبر الشيخ الراحل في ذكرى رحيله، للدعاء له والمشاركة في خاتمة قرآن على روحه.

ذكرى وفاة الشيخ الحصري

وأوضح الشيخ الماليزي محمد رشيق، في تصريحات لـ الوطن، أنه من محبي الشيخ محمود خليل الحصري، وأنه تعلم القرآن علي صوته الذي يتمتع بقوة ودرجة عالية من الإتقان لمخارج الحروف، موضحا أنه يقوم بتدريس القرآن في ماليزيا علي طريقة الشيخ الحصري، كما أنه درس و تعلم في الأزهر الشريف.

وأضاف "رشيق"، أنه جاء من ماليزيا منذ يومين لزيارة قبر الشيخ الحصري، ولم يكن يعلم ذكرى وفاته، وعندما علم بهذه المصادفة التي جمعت بين زيارته لمصر وذكرى رحيل الحصري فرح كثيرا، وأتى إلي ضريحه اليوم ليقرأ له القرآن و يدعو له وسط أسرته ومحبيه، قائلا إنه كان أول الحضور منذ الصباح الباكر، وانتظر وحيدا حتى حضور الجميع.

حفلة إنشاد ديني في ذكري وفاة الحصري

وأشار إلى سعادته الشديدة بعد اختياره ليؤم الحضور في الدعاء علي روح الشيخ محمود خليل الحصري، مشيرا إلى أنه سوف يشارك في حفلة للإنشاد الديني تقام بمناسبة ذكرى وفاة الشيخ الحصري غدا.

وقال إنه جاء إلي مصر منذ أيام لزيارة قبر الشيخ محمود خليل الحصري، إلى جانب زيارة عدد من المساجد في مصر مثل الأزهر و الحسين وغيرها من المساجد، وأنه يحب مصر و يحب العديد من المشايخ في مصر.

إحياء ذكرى الشيخ الحصري بحفلة إنشاد وخاتمة قرآن

وتابع الشيخ محمد رشيق، الشاب الماليزي الذي جاء لإحياء ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، أن رحلته في مصر تنتهي يوم السبت، و سيعود إلى بلده، وأنه حزين أنه سيترك مصر حيث أنه يتعلق بها كثيرا.

يذكر أن أسرة الشيخ محمود خليل الحصري ستقوم بعمل جلسة إنشاد ديني غدا لإحياء ذكرى وفاة الشيخ الحصري، وسيحضر عدد من محبي و تلميذ الشيخ الحصري من مختلف البلاد.