محطات في حياة الشيخ الحصري بذكرى وفاته.. أول من سجل المصحف المرتل

واحد من أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، وهو الشيخ محمود خليل الحصري، الذي توفي في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر من عام 1980، بعد أن قضى رحلة كبيرة في التلاوة ويُعد أول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ويرصد «الوطن» أهم المحطات في حياته.

ميلاد الشيخ محمود خليل الحصري

ولد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري 17 سبتمبر 1917، في قرية شبرا النملة، طنطا، محافظة الغربية، وبدأ حياته في مجال القرآن الكريم عندما أدخله والده الكتاب في عمر الأربع سنوات ليحفظ القرآن وأتم الحفظ في الثامنة من عمره، وذلك في المسجد الأحمدي بطنطا، ثم انضم إلى المعهد الديني في طنطا، وتعلم القراءات العشر بعد ذلك في الأزهر.

تقدم إلى امتحان الإذاعة المصرية وكان ترتيبه الأول على المتقدمين لامتحان القراء في الإذاعة، وفي عام 1950، عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا وبعدها عين في العام 1955، قارئا لمسجد الحسين بالقاهرة.

يُعد الشيخ محمود خليل الحصري أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم، وذلك لترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى.

دور الحصري في تعليم القرآن

شيَّد الحصري مسجدا ومكتبا للتحفيظ بالقاهرة، وأدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن في فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول؛ فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدًا حيا.

ويعتبر الشيخ محمود خليل الحصري أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند، وذلك عام 1960، كما عين نائبا لرئيس لجنة مراجعة المصاحف وتصحيحها بالأزهر الشريف ثم رئيسا لها بعد ذلك عام 1962.

الحصري أول من سجل المصحف المرتل

وينفرد الشيخ محمود خليل الحصري بأنه أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية حفص عن عاصم وظلت إذاعة القرآن الكريم 1961، كما أنه أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية ورش عن نافع 1964.

واختار اتحاد قراء العالم الإسلامي الشيخ محمود خليل الحصري رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر اقرأ بكراتشي بباكستان 1966، عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم (هيئة كبار العلماء) بالأزهر الشريف، 1967، حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم.

رحلة الشيخ الحصري في أمريكا

قام الشيخ محمود خليل الحصري أثناء زيارته الثانية لأمريكا بتلقين الشهادة لثمانية عشر رجلا وامرأة أمريكيين أشهروا إسلامهم على يديه بعد سماعهم لتلاوته القرآن الكريم، وهو أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية، كما أنه أول من رتل القرآن الكريم في القاعة الملكية وقاعة هايوارت المطلة على نهر التايمز في لندن ودعاه مجلس الشؤون الإسلامية إلى المدينتين البريطانيتين ليفربول وشيفلد ليرتل أمام الجاليات العربية والإسلامية في كل منهما.