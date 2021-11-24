جنايات القاهرة تستكمل محاكمة سعاد الخولى بتهمة الكسب غير المشروع اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل، محاكمة سعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

أمر الإحالة

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة تحقيق الكسب غير المشروع بقيمة 900 ألف جنيه، كما أكدت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمة سعاد الخولى وبصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975، المتعلق بالكسب غير المشروع، وبصفتها كانت تشغل مناصب مدير مديريتي الطب البيطري بالقاهرة والبحر الأحمر، ومستشارا بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونائبا لمحافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه غير معلومة المصدر، كما أثبتت وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

تحقيقات النيابة العامة

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تحصلت على عدد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها، واستثمرت فيها عن طريق إعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بتوطيد علاقاتها مع المترددين على جهات عملها، والتحصل على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم، وبمواجهتها عجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

واستمعت جهات التحقيق، لشهادة ضابط بهيئة الرقابة الإدارية، أكدت تحرياته أن المتهمة دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها، ما مكّنها من امتلاك الثروات ووجود زيادة في دخلها عجزت عن إثبات مصدره المشروع.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، عام 2019، المتهمة سعاد الخولي، بالسجن لمدة 12 عاما، لإدانتها بتلقي رشاوى للقيام بعمل من أعمال وظيفتها، حيث حصلت على هدايا عبارة عن مجوهرات ومبالغ مالية ووجبات طعام، وهدايا أخرى.