تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل ألب أرسلان

لا يزال مسلسل ألب أرسلان يحقق نسب مشاهدة عالية، منذ بداية عرضه على قناة «تي آر تي»، ويُعد هذا العمل الدرامي الجزء الثاني من المسلسل التركي الشهير، الذي يحمل اسم «نهضة السلاجقة».

قصة مسلسل ألب أرسلان

تدور قصة المسلسل التركي «ألب أرسلان»، حول حياة السلطان الثاني للدولة السلجوقية، وهو قائد عسكري نجح في إدارة وصول الأتراك ونضالهم من آسيا الصغرى وصولا للأناضول، وتولى حكم الدولة السلجوقية في فترة صعبة من تأسيسها، ويستكمل هذا العمل التاريخي إنجازات الدولة السلجوقية، بعدما أصبحت قوية وقادرة عن الدفاع على نفسها.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ألب أرسلان

جاءت أحداث الحلقة الرابعة بأحداث مثيرة، حيث يتحرك القائد العسكري من آسيا الصغرى بجيوشه وصلاً إلى الأناضول، ولازالت الأحداث في تصاعد مستمر، حيث يستكمل العمل إنجازات الدولة السلجوقية.

موعد عرض الحلقة الرابعة من ألب أرسلان

وعرضت الحلقة الرابعة من مسلسل «ألب أرسلان»، أول أمس الاثنين على قناة «تي آر تي»، حيث يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، ويُعاد في اليوم التالي.

ومن المقرر عرض الحلقة الجديدة يوم الاثنين المقبل، وهي الحلقة الخامسة والتي ستشهد تطوراً في الأحداث بشكل مستمر.

أبطال مسلسل ألب أرسلان

العمل من بطولة باريش أردوتش، الذي يؤدي دور السلطان ألب أرسلان، وفهرية أفجين، التي تلعب شخصية السلطانة بجيم الشقيقة الكبرى للسلطان، إلى جانب عدد كبير من مشاهير تركيا.