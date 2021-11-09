قصة مسلسل «ألب أرسلان».. الجزء الثاني لـ«نهضة السلاجقة»

يبحث الكثير من عشاق الدراما التركية حول العالم، عن قصة المسلسل التركي «ألب أرسلان»، خاصةً بعد عرض قناة «تي آر تي»، الحلقة الأولى منه مساء أمس الإثنين، بعد الكشف عن الإعلان الدعائي الرسمي له، ويُعد هذا العمل الدرامي هو الجزء الثاني من المسلسل التركي الشهير، الذي يحمل اسم «نهضة السلاجقة».

قصة مسلسل «ألب أرسلان»

وينتظر عشاق المسلسل التركي «نهضة السلاجقة»، عرض الموسم الثاني منه والذي يحمل اسم «ألب أرسلان»، متسائلين عن قصة العمل الدرامي، وهل ستكون متابعة لأحداث الموسم الأول، أم قصة جديدة من التاريخ.

وتدور قصة المسلسل التركي «ألب أرسلان»، حول حياة السلطان الثاني للدولة السلجوقية، وهو قائد عسكري نجح في إدارة وصول الأتراك ونضالهم من آسيا الصغرى وصولا للأناضول، وتولى حكم الدولة السلجوقية في فترة صعبة من تأسيسها، ويستكمل هذا العمل التاريخي إنجازات الدولة السلجوقية، بعدما أصبحت قوية وقادرة عن الدفاع على نفسها.

مسلسل «ألب أرسلان»

وجمع المسلسل التركي «ألب أرسلان»، عددا كبيرا من النجوم الذين جسدوا شخصيات عديدة في الجزء الأول من مسلسل «نهضة السلاجقة»، والعمل بطولة: باريش أردوتش، الذي يؤدي دور السلطان ألب أرسلان، وفهرية أفجين، التي تلعب شخصية السلطانة بجيم الشقيقة الكبرى للسلطان، إلى جانب عدد كبير من مشاهير تركيا.

الحلقة الأولى من مسلسل «ألب أرسلان»

وعرضت الحلقة الأولى من مسلسل «ألب أرسلان»، أمس الإثنين على قناة «تي آر تي»، حيث يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، ويُعاد في اليوم التالي.