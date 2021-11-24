إطلاق اسم الشهيد إبراهيم شمس الدين على مدرسة بكفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب شريف عبد الباري، المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

إطلاق اسم الشهيد إبراهيم شمس الدين على مدرسة

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، على إطلاق اسم الشهيد إبراهيم شمس الدين على مدرسة شنو الابتدائية الجديدة مركز ومدينة كفر الشيخ، وإطلاق اسمي متبرعين على مدرستي 60 الخاشعة بناحية مركز الحامول، ومدرسة تعليم أساسي الوحدة المحلية لقرية البنا بمركز الحامول لتبرعه بالأرض الصادر لها قرار تخصيص مدرسة.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على قرار تخصيص 28 قطعة أرض صدر بهم قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإقامة مشروعات بالمحافظة.

تخصيص 6 أفدنة لصالح شركة السويس للزيوت

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استغلال مساحة 6 أفدنة و12سهمًا، لصالح شركة سوكو «السويس للزيت» ضمن المشروعات الخدمية؛ للبدء في أعمال حفر البئر الاستكشافي بحوض الهيشة زمام جمعية لاصيفر مركز دسوق.

محافظ كفر الشيخ يوجه باستغلال الرواكد من أخشاب وحديد

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 8 قراريط الواقعة بحوض السواقي زمام جمعية دقميرة الزراعية بناحية عزبة العنوه التابعة للوحدة المحلية لقرية دقميرة مركز كفر الشيخ، «تبرع» لإقامة مركز شباب عليها.

ووجه محافظ كفر الشيخ باستغلال الرواكد من أخشاب وحديد وغيرهما بمجالس المدن والوحدات القروية والمخازن، تصميم مقاعد وألعاب أطفال من خلال التعليم الفني، وسرعة إزالة الوصلات العشوائية بالقرى والمدن، وتبديلها بوصلات آمنة حفاظا على صحة المواطنين.