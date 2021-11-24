جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. 10 أسئلة لكل مادة

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب رابعة ابتدائي، عبر مؤشر البحث جوجل، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري أكتوبر ونوفمبر، بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بدمجها وعقدها 5 ديسمبر المقبل، على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وقالت وزارة التعليم، إن اختبار ديسمبر يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، وعدد الأسئلة في كل امتحان 10 أسئلة، وأسئلة امتحان رابعة ابتدائي تكون «قصيرة متنوعة»، والهدف منها قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم أفضل وليس وفقًا للدرجات.

بنك أسئلة رابعة ابتدائي

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنَّ امتحان شهر ديسمبر، يكون مصدره بنوك الأسئلة التي تعدها الوزارة خصيصًا لـ رابعة ابتدائي، بحيث تكون هي المسؤولة عن وضعها، على أن يتمّ طباعة 10 أسئلة في كل مادة من خلال بنك الأسئلة، لمدرسة بعينها، وتقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تهدف فقط إلى الوقوف على مستوى التلاميذ، ومساعدتهم على اكتساب المهارات المختلفة، من فهم وتحليل وتمعن في نواتج التعلم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية، وتكون كالتالي:

- يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.