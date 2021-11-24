تفاصيل النتائج الأولية للتحقيق في تحطم المقاتلة البريطانية «إف- 35»

أفادت التحقيقات الأولية في حادث تحطم مقاتلة «إف- 35» البريطانية، باهظة الثمن قبالة سواحل مصر، أنّ السبب يعود إلى خلل في وسيلة رخيصة جدًا، وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن هناك اعتقادا من قبل المحققين في حادثة تحطم المقاتلة «إف- 35» في مياه البحر المتوسط، أن السبب وراء الحادثة يعود إلى عدم خلع أغطية المطر الرخيصة بشكل صحيح عن الطائرة.

اختلاف الأسباب وراء تحطم الطائرة البريطانية

وذهب آخرون إلى أنّ هناك احتمالية لأن يكون محرك الطائرة الشبحية قد قام بسحب غطاء المطر أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات التي تحمل اسم «كوين إليزابيث»، وهو ما أدى إلى تعطل المحرك، وأجبر الطيار بعد الإقلاع على القفز من طائرته، في حين أفاد عناصر البحرية البريطانية بأنهم رأوا الغطاء طافيًا فوق سطح البحر قرب حاملة الطائرات العملاقة بعد الحادث، الذي وقع الأسبوع الماضي.

سباق دولي للعثور على حطام الطائرة البريطانية

وكان البحر المتوسط قد شهد سباقًا دوليًا في سبيل العثور على حطام المقاتلة البريطانية الشبح «إف 35 بي»، التي تحطمت خلال عملية طيران روتينية في أجواء المتوسط بالقُرب من السواحل المصرية، وتحاول كل من بريطانيا والولايات المتحدة العثور على الحطام، وذلك قبل أن تحاول روسيا إنقاذ الطائرة للكشف عن التكنولوجيا السرية الخاصة بها.

سقوط مقاتلة بريطانية قبالة السواحل المصرية

ويذكر أنّ الطائرة المنكوبة قد أقلعت من على متن حاملة الطائرات البريطانية يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تسقط في البحر قبالة سواحل مصر، وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أكدّت أن الطيار قفز بالمظلة وعاد بأمان إلى السفينة.

وكان الحادث الذي وقع قُبيل زيارة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إلى مصر، قد تسبب في إلغاء زيارته المقررة إلى حاملة الطائرات، حيث كان من المقرر في خطة الزيارة أن يتفقد الأمير تشارلز، حاملة الطائرات قبالة الإسكندرية.