تفاصيل لقاء الملحق الثقافي السعودي ورئيس جامعة طنطا

استقبل الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح، الملحق الثقافي للسفارة السعودية بالقاهرة، اليوم، الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والدراسات العليا، وذلك في إطار اهتمام جامعة طنطا بتنفيذ مبادرة «تعلم في مصر» واهتمامها باستقبال الجامعة للطلاب الوافدين من المملكة العربية السعودية، لما بين الدولتين من علاقات وطيدة وتاريخية.

عرض إمكانات جامعة طنطا والخدمات التي تقدمها للطلاب

وقدّم رئيس جامعة طنطا خلال اللقاء، عرضًا عن إمكانيات جامعة طنطا ومكانتها الريادية، فضلًا عن التعريف بالخدمات المتميزة التى تقدمها للطلاب الوافدين، موضحًا أنه تمت رقمنة كل الخدمات الطلابية وتوفير أقامة متميزة بالمدن الجامعية، وإتاحة برامج متميزة في أحدث العلوم والتخصصات وكذلك خدمات الشباك الواحد.

وأشاد الملحق الثقافي السعودي، بدور جامعة طنطا الأكاديمي، التي أصبحت منارة التعليم والمعرفة بالدلتا، كما أشاد بالخدمات التي تقدمها للطلاب السعوديين الوافدين وأثنى على التطوير الذي شهدته وحدة التعاون الدولي بالجامعة، بعد تطويرها لخدمة الطلاب الوافدين.

العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

من جانبه أشاد رئيس جامعة طنطا، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تعزيز سبل التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي مع الجامعات العربية وعقد الشراكات العلمية ودعم ملف الطلاب الوافدين.

وفي ختام اللقاء قدم الدكتور محمود زكي، درع الجامعة، إلى الملحق الثقافي، الدكتور الفريح، الذي بادله تسليم درع السفارة السعودية بالقاهرة.