العثور على جثة مجهولة الهوية بجوار سور جامعة طنطا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الخامس من عمره، بجوار سور جامعة طنطا، وأحد أكشاك بيع الزهور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها فور علم هويته.

جثة بجوار كشك بيع الورد

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا يتضمن العثور على جثة شخص، وتبين من المعاينة أن الشخص مجهول الهوية وفي العقد الخامس من عمره، وليست به أي إصابات ظاهرية، وأن الجثة هامدة بجوار أحد أكشاك بيع الزهور المتواجدة بجوار سور جامعة طنطا.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

عروسة تتخلص من حياتها

وفي سياق آخر، تخلصت ربة منزل، بقرية كفر خضر مركز طنطا، من حياتها شنقاً داخل غرفتها.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة عروس مشنوقه داخل منزلها، وتبين من التحريات الأولية، وفاة فتاة في العقد الثاني من العمر شنقا، داخل منزلها، بعد مرور أسابيع قليلة على زوجها.

وحُرر المحضر اللازم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفه التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.