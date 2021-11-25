افتتاح معرض «مدينة البهجة» بجاليري قرطبة السبت المقبل

يقيم جاليرى قرطبة بالمهندسين، في تمام السادسة مساء يوم السبت المقبل، معرض تصوير زيتي بعنوان «مدينة البهجة»، يضم 24 عملا فنيا من مقاسات مختلفة.

ويدور المعرض حول التقاليد الشعبية في البيئة المصرية الجنوبية، خاصة أسوان؛ إذ أن الفنان التشكيلي أحمد سليم نشأ في أسوان وعايش أهلها وطباعهم وعاداتهم وتقاليدهم، وأراد أن يسجلها، لكن من منظور فني مختلف، وبألوان شديدة الخصوصية تدعو إلى التفاؤل والبهجة، ومنها جاء اسم المعرض.

الأفراح وليلة الحنة

وأوضح محمد الجبالي، مدير جاليري قرطبة، في تصريحات لـ«الوطن»: «من العادات التي يرصدها الفنان برؤية واعية الأفراح وليلة الحنة والسبوع، هذا بخلاف الحياة اليومية المليئة بالدفىء والمودة في التعاملات الحياتية بالأسواق وجلسات السمر».

ويتسم أسلوب الفنان أحمد سليم ببراعة ورصانة البناء للعمل الفني، وقوة التكوين والأجواء التصويرية والإضاءات المختلفة التي تعكس إحساس عالٍ ومرهف، ويستمر المعرض حتى 11 ديسمبر المقبل.

ويشغل الفنان أحمد سليم، منصب أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالمنيا، وولد في 1968، وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة - قسم تصوير شعبة التصوير الجداري بجامعة المنيا عام 1991، ثم دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة تخصص تصوير جداري عام 2005.

معارض الفنان أحمد سليم

نظم أحمد سليم وشارك في العديد من المعارض الفردية والجماعية من بينها: «ملامح جنوبية» بقاعة راتب صديق بأتيلييه القاهرة يونيو عام 2007، و«من أسوان إلى مورسيه» بقاعة دروب بجاردن سيتى أبريل 2016.

كما شارك في صالون الشباب السابع والتاسع في 1995 و1997، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة «34» عام 2012، وملتقى سلسبيل النيل الأول بالسد العالي في أسوان، مارس 2018.