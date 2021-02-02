«أجيال من الفن» في جاليري قرطبة 6 فبراير

يقيم جاليرى قرطبة بالمهندسين، يوم السبت القادم الموافق 6 فبراير معرض جماعي بعنوان أجيال من الفن، وهذا ليس المعرض الأول من نوعه بنفس الاسم في الجاليري، فقد أقام الجاليري العديد من المعارض تحت العنوان نفسه وذلك لإبراز قيمة التواصل بين الأجيال من خلال استضافة عدد من الفنانين من أجيال مختلفة.

وأضاف محمد الجبالي مدير جاليري قرطبة لـ«الوطن»: إن المعرض يضم أعمال للفنان الراحل سعيد العدوي أحد العلامات البارزة في حركة الفن التشكيلي وأحد رواد التصوير الميتافيزيقي والذي رحل عن عالمنا في سن مبكر عام 1973 بعد رحلة ثرية في الفن والإبداع، وكذلك توجد أعمال للفنان الدكتور نبيل راشد أستاذ الديكور بكلية الفنون الجميلة بالزمالك وهو مقل إلى حد كبير في عرض أعماله وهي شديدة التميز وتحمل مضمون ورؤية فنية واعية و يعرض عملين أحدهم بعنوان آدم وحواء والآخر بعنوان الطفولة.