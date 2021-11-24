أسماء الفائزين في انتخابات غرفة الصناعات المعدنية

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، نتيجة انتخابات غرفة الصناعات المعدنية، اليوم، طبقا لقانون الاتحاد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إذ جرت الانتخابات على مقاعد الفئة الصغيرة، والتي تقدم للترشح لها 5 مرشحين، بحضور 77 فردًا من الجمعية العمومية.

عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات

وقال اتحاد الصناعات، في بيان له، إنه بمراجعة الأصوات تبين أن عدد الأصوات الصحيحة 77 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة صفر، وفاز كل من أحمد علي رضوان أحمد بـ77 صوتًا، و رأفت قطب شفيق بـ76 صوتًا، وإيهاب وصفي أمين واصف بـ 73 صوتًا، و عمر عبد العزيز بـ 59 صوتًا.

أسماء الفائزين بالتزكية

وفاز بالتزكية على الفئة الكبيرة، كل من: حسن محمد إسماعيل سعد رئيس مجلس إدارة شركة والعضو المنتدب المراكبي للصلب، و عماد أحمد الألفي نعمان المدير المسئول لشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن ايجات، و أيمن عشري مرجان محروس رئيس مجلس إدارة حديد العشري، و عمرو محمد أحمد لبيب عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للمعادن.

أما الفئة المتوسطة، فاز منها: سعيد حسن جزر نائب رئيس شركة مريتال للصناعات المعدنية، وعمرو محي الدين قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العبور للصناعات المعدنية، ونيس الفريد عياد فلتس – رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، وخالد علي عبد الله كمال رئيس مجلس إدارة شركة انتركايرو لصناعة الألمونيوم.

وتجرى انتخابات الصناعات المعدنية وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد، الذي أقر قبل أكثر من عامين، إذ كانت الانتخابات تُجرى في الماضي، وفقا للقانون القديم الذي يعود إلى العام 1958، إذ ينتخب 10 أعضاء لمجلس إدارة كل غرفة، دون التقيد بحجم المنشآت، على أن يقوم الوزير المختص بتعيين 5 أعضاء آخرين، ليصبح إجمالي مجلس إدارة كل غرفة 15 عضوًا، يقومون بعد انتهاء الانتخابات بالاقتراع لانتخاب رئيس الغرفة الصناعية ونائبه ورؤساء الشُعب.