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نظر طعن أيمن عشري على ترشح رفيق الضو بانتخابات «الصناعات المعدنية».. الأحد

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الوطن
08:00 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
محكمة القضاء الإدارى

محكمة القضاء الإدارى

تنظر محكمة القضاء الإداري، الأحد المقبل، الطعن المقدم من أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات على رفيق الضو المرشح في انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بعدم أحقيته في الترشيح.

وكشفت الدعوى المرفوعة من أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب عدم أحقية رفيق الضو في الترشيح، وذلك بسبب جنسيته غير المصرية؛ فهو لبناني الجنسية، وكذلك عدم حصوله على أي مؤهل دراسي، وهو ما يجعله غير مطابق للشروط العامة للترشيح.

غلق باب الترشيح لانتخابات «الصناعات المعدنية» 

وأغلق باب الترشيح لانتخابات غرفة الصناعات المعدنية منذ عدة أيام، وتحدد موعد الانتخابات 25 نوفمبر الجاري.

ولجأ الجانبان إلى القضاء الإداري لحسم الأمر قبل حلول موعد الانتخابات، ويعد أيمن عشري من أبرز أعضاء غرفة الصناعات المعدنية المرشحين في الانتخابات لتولي رئاسة الغرفة بالدورة الجديدة.

استبعاد رفيق الضو من الانتخابات 

واستبعدت لجنة الطعون باتحاد الصناعات اسم رفيق الضو من انتخابات غرفة الصناعات المعدنية، المقرر انعقادها خلال أيام بعد الطعن الذي تقدم به ضده أيمن عشري وهو ما دفع «الضو» إلى الطعن على الحكم أمام مجلس الدولة.

ومن ناحية أخرى، تنظر المحكمة أيضاً الطعن المقدم من الدكتور أسامة السعيد عضو غرفة الصناعات المعدنية ضد عماد الألفي لعدم تطابق الشروط، 7 نوفمبر الجاري.

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