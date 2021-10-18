«اتحاد الصناعات» يتوقع انخفاض أسعار الحديد في يناير المقبل

كشف طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع أسعار الحديد المحلية، قائلا: «إن ذلك يرجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية، فالعالم يشهد حاليًا ارتفاعا في المعادن والبترول، وهناك مشكلات في الشحن، والحديد جزء لا يتجزأ من ذلك، خاصة أن السعر يتعلق بالبورصة العالمية، كما أن أسعار الخُردة على مستوى العالم تشهد ارتفاعا».

أسعار البترول تؤثر مباشرة على الحديد

وأضاف «الجيوشي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين: «ارتفاع أسعار الحديد لن يستمر، ولكن يكون بسبب ظروف معينة أو مشكلات مثل المشكلات الحالية في عملية النقل أو أسعار البترول، يؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار الحديد».

ارتفاع سعر الحديد ينعكس سلبيا على الإنتاج المحلي

وأشار طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الحديد ينعكس سلبيًا على صعيد الإنتاج المحلي، بزيادة المواد الخام، متابعا: «أعتقد الأسعار دي مش هتكمل نتيجة مؤشرات كتيرة في السوق المصري، مش هتكمل بزيادة بارتفاعات تاني أكتر من كده».

انخفاض أسعار الحديد يناير المقبل

ولفت طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن العالم واجه ارتفاعا في أسعار الحديد خلال فترات ماضية لا سيما الأزمة العالمية عامي 2008 و2009، قبل أن تعاود الأسعار للاستقرار مرة أخرى، متوقعا في الوقت ذاته انخفاض أسعار الحديد في يناير المقبل.

مصر تشهد نهضة غير مسبوقة على المستوى العمراني

وشدد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات على أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة على المستوى العمراني تحقق من خلالها طلب كبير لشراء الحديد، موضحًا أنه لولا تلك النهضة لكان هناك تأثير سلبي على الأسعار وعلى مصانع الحديد في مصر.